Familia rechaza versión oficial sobre asesinato de Alex Pretti por agentes del ICE en Minneapolis

La versión oficial sobre la muerte de Alex Jeffrey Pretti, abatido a tiros durante una acción de agentes federales en Minneapolis, ha sido rechazada por su familia, luego de que autoridades federales afirmaran que el hombre representaba una amenaza armada durante el operativo.

De acuerdo con el gobierno federal, el tiroteo ocurrió durante una intervención encabezada por agentes de inmigración, quienes sostienen que Pretti portaba un arma de fuego y que el uso de la fuerza fue una respuesta defensiva. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada públicamente por los familiares del fallecido y por testigos que presenciaron los hechos.

En un comunicado difundido tras el incidente, la familia de Alex Jeffrey aseguró estar “destrozada pero también profundamente indignada” y calificó como “repugnantes y reprobables” las declaraciones emitidas por la administración.

🔴 #AHORA | La familia de Alex Pretti, quien fue abatido a tiros hoy en Minneapolis, emitió un comunicado diciendo que “las mentiras repugnantes contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprobables y asquerosas. Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por… pic.twitter.com/SLtJ5Y10DQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 25, 2026

Según el pronunciamiento, Pretti no tenía un arma en las manos cuando fue atacado y, por el contrario, se encontraba grabando con su teléfono móvil y tratando de proteger a una mujer que había sido derribada por agentes momentos antes del disparo fatal.

Los familiares describieron a Alex Jeffrey como un enfermero de cuidados intensivos, que trabajaba con veteranos estadounidenses en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis, y subrayaron que su último acto fue intentar auxiliar a otra persona. “Era un buen hombre”, señalaron, al tiempo que pidieron que se divulgue la verdad sobre lo ocurrido.

El caso provocó una rápida reacción del gobierno estatal. Por su parte, el gobernador de Minnesota anunció la activación de la Guardia Nacional, con el objetivo de apoyar a las autoridades locales en tareas de observación, contención y desaceleración, ante el aumento de protestas y la tensión social generada por el tiroteo.

Early reports that the Governor has FINALLY issued a call to activate the state National Guard.



Important reminder of how this works:



* The guard are MN residence and under control of the governor.



* He cannot deploy them to block ICE on legitimate federal business.



* He can… https://t.co/qqinzl1nrU — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 24, 2026

En las horas posteriores a la muerte de Pretti, se registraron manifestaciones en distintos puntos de Minneapolis, donde ciudadanos exigieron transparencia, la difusión de videos completos del operativo y una investigación independiente sobre la actuación de los agentes federales.

Marched today with my son Ben to protest ICE and the murders in Minneapolis.



The marches must not stop. The crowds, the volume must build.



We are facing violent tyranny and resistance is the only path. pic.twitter.com/jnH453aaee — Micah Lasher (@MicahLasher) January 25, 2026

Hasta el momento, las autoridades federales no han presentado pruebas públicas concluyentes que respalden su versión, mientras que el caso continúa bajo investigación. La muerte de Alex Jeffrey ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales, así como los límites de sus operaciones en comunidades urbanas.

