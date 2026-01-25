Virus Nipah: ¿Qué es y cómo se transmite en humanos?

¿Qué es el virus Nipah y cómo se transmite en humanos?

El virus Nipah se ha presentado en la India, lo que ha provocado preocupación no sólo en el territorio occidental sino también a nivel mundial, pues las autoridades internacionales permanecen alerta.

Luego de que se detectaron dos casos de infección del virus Nipah dentro de un hospital privado, hasta el momento se tienen cinco casos confirmados en la zona de Barasat; sin embargo, las autoridades sanitarias de la India no han emitido una alerta.

Hasta el momento al menos 20 personas se encuentran en cuarentena por ser consideradas contactos de alto riesgo, mientras que otras 180 fueron rastreadas como familiares y compañeros de trabajo de las personas que han sido confirmadas como casos de contagio del virus Nipah.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección en humanos por virus Nipah es un patógeno zoonótico que se manifiesta de diversas formas en humanos.

El virus Nipah tiene altas tasas de mortalidad, y además no cuenta con tratamientos o vacunas específicas, por lo que representa una amenaza para la salud pública de los países en los que se registran casos.

La tasa de letalidad puede variar entre un 40 y 75 por ciento de los casos, y depende de la capacidad de vigilancia epidemiológica y la gestión clínica de los lugares en los que se detecten casos de contagio.

El virus Nipah se transmite a los humanos por medio de contacto con animales como cerdos y murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, que son un huésped natural de dicho virus.

Además, el virus de Nipah también puede ser transmitido de persona a persona y mediante comida contaminada. Debido a la afectación que produce tanto en animales como en personas, es considerado como un problema de salud pública.

De acuerdo con la OMS, en 1999 el brote que se registró en Malasia fue provocado por el contacto de personas con cerdos enfermos y sus secreciones contaminadas.

En 2001, el brote registrado en Bangladesh e India fue provocado por el consumo de frutas y productos derivados de la fruta que se encontraban contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

La transmisión de persona a persona está limitada a familiares y cuidadores de pacientes infectados con el virus Nipah, y también mediante el contacto directo con secreciones y excreciones.

Entre los síntomas del virus Nipah se encuentran los siguientes:

Fiebre

Cefaleas

Mialgias

Vómito

Dolor de garganta

Mareo

Somnolencia

Alteración de la consciencia

Signos neurológicos que indican encefalitis aguda

Neumonía atípica

Problemas respiratorios graves

Encefalitis y convulsiones en casos graves que pueden derivar en coma dentro de un periodo de entre 24 a 48 horas.

La OMS también señala que el periodo de incubación del virus Nipah se encuentra entre los 4 y 14 días, pero incluso se ha tenido casos con un periodo de incubación de hasta 45 días.

