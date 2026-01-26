Israel busca rehén y condiciona Rafah 

Israel informó que su ejército ejecuta una “operación a gran escala” en Gaza para localizar al último rehén, Ran Gvili, mientras mediadores internacionales presionan para avanzar a la segunda fase del alto al fuego. El anuncio coincidió con una reunión del gabinete israelí, que analiza la reapertura del cruce de Rafah con Egipto, considerada clave para la siguiente etapa del acuerdo.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que, una vez concluidas las operaciones y conforme a lo pactado con Estados Unidos, Israel abrirá el paso fronterizo. Medios locales señalaron que la búsqueda podría extenderse por varios días. El ejército indicó que rastrea un cementerio en el norte de Gaza, cerca de la llamada “línea amarilla”, con apoyo de equipos especializados.

Por su parte, Hamas aseguró haber entregado información completa sobre la ubicación de los restos y acusó a Israel de obstaculizar la búsqueda en zonas bajo control militar. A su vez, la familia de Gvili pidió no avanzar a la siguiente fase del alto al fuego hasta recuperar el cuerpo.

La tensión se agravó con el incendio de una sede de la UNRWA en Jerusalén Oriental, mientras continúan ataques en Gaza que dejaron víctimas palestinas, según autoridades sanitarias del enclave.