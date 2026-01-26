Reportan que Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, abandonaría Minneapolis, tras el asesinato de Alex Pretti.

Se espera que un alto comandante de la Patrulla Fronteriza, presuntamente Gregory Bovino, y algunos agentes abandonen Minneapolis, Minnesota, tan pronto como el martes, señalaron medios como CNN y AP.

El movimiento se daría apenas unos días después de que Alex Pretti, un vecino de Minneapolis fuera asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación federal de inmigración.

Además, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aseguró que “algunos” agentes federales se retirarán de esa ciudad del estado de Minnesota en la mañana de este martes.

TE RECOMENDAMOS: Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani llama a abolir el ICE tras asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis

“Algunos agentes federales comenzarán a abandonar la zona mañana, y yo seguiré presionando para que el resto de los implicados en esta operación se vayan”, escribió en redes sociales tras una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

I spoke with President Trump today and appreciated the conversation. I expressed how much Minneapolis has benefited from our immigrant communities and was clear that my main ask is that Operation Metro Surge needs to end. The president agreed the present situation can’t continue. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

La salida del comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, ocurrió mientras el presidente Donald Trump envió al zar fronterizo, Tom Homan, a Minnesota para hacerse cargo de las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas.

La salida de Bovino supone un cambio público significativo en la postura de las fuerzas del orden federales en medio de la creciente indignación por el tiroteo mortal del enfermero de UCI de 37 años Alex Pretti a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Las críticas en torno a Bovino aumentaron en los últimos días tras su defensa pública del tiroteo de Pretti y las afirmaciones disputadas sobre la confrontación que llevó a su muerte.

Con información de AP y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR