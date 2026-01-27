Sigue apertura de Rafah y el desarme de Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que Hamas participó en la recuperación de los restos del último cautivo israelí en Gaza, en coordinación con Israel, según declaraciones al medio Axios.

El magnate describió el operativo como “muy duro” y afirmó que, el siguiente paso debe ser el desarme del grupo terrorista, en línea con lo expresado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que la nueva etapa del alto al fuego no contempla la reconstrucción inmediata, sino la desmilitarización de la Franja de Gaza. Washington considera que ese proceso podría ir acompañado de algún tipo de amnistía para los combatientes de Hamas, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reuters.

Asimismo, crece la expectativa por la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, clave para la entrada y salida de personas y mercancías. Israel aceptó abrirlo con restricciones y bajo inspección, mientras Hamas exige un paso sin limitaciones. Para la población gazatí, Rafah representa un acceso vital a atención médica, ayuda humanitaria y reactivación económica, en un territorio devastado por la guerra.