EU mantiene “buena relación” con Venezuela

Una vista de las instalaciones de la refinería de petróleo de Puerto La Cruz de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en una foto de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que mantiene una “muy buena relación” con el actual Gobierno de Venezuela, al ser consultado por las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró que no acepta “órdenes” de factores externos. El mandatario estadounidense dijo desconocer el contexto de esos señalamientos y negó que exista un conflicto abierto entre ambas administraciones.

El Dato: Informes de inteligencia de EU generan dudas sobre si Delcy Rodríguez, cooperará con ese país cortando formalmente los lazos con los adversarios de Trump.

Las declaraciones del magnate se dieron ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca, donde minimizó cualquier tensión con Caracas. “No sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación”, señaló el republicano, en referencia a los comentarios emitidos por la funcionaria venezolana.

Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, sostuvo el lunes que el Gobierno venezolano no obedece directrices externas y que responde únicamente a su población. La presidenta encargada afirmó además que no teme a amenazas personales y calificó como “poco pertinentes” y “ofensivas” declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sin precisar su contenido.

Pese a este intercambio discursivo, Donald Trump insistió en que existe cooperación con el Gobierno encabezado por Rodríguez. El mandatario estadounidense señaló que ambas partes habrían alcanzado acuerdos relacionados con el comercio de petróleo y la liberación de presos políticos en Venezuela.

Asimismo, Delcy Rodríguez informó que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados del país, como parte de una “agenda de trabajo” con el gobierno de Donald Trump. “Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela,”, dijo Rodríguez en una alocución en la televisión estatal VTV.

Por otra parte, CNN informó que la Agencia Central de Inteligencia trabaja para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela. De acuerdo con fuentes familiarizadas con la misión, el plan fue diseñado junto con el Departamento de Estado y busca definir la influencia estadounidense a corto y largo plazo en medio de la transición política e inestabilidad.

Según el reporte, aunque el Departamento de Estado encabezará la representación diplomática formal, la CIA asumiría un papel clave en la fase inicial mediante la instalación de un anexo operativo. Desde ese espacio, funcionarios de ese país podrían establecer contactos informales con distintas facciones del Gobierno venezolano, sectores de la oposición y estructuras de inteligencia locales, antes de la apertura de una embajada oficial.

La agencia ya había operado en territorio venezolano antes de la captura de Maduro. En agosto pasado, un pequeño equipo fue desplegado de forma encubierta para rastrear los movimientos deMaduro. Entre los agentes se encontraba una fuente que operaba dentro del propio Gobierno y que permitió ubicarlo previo a su detención

Por otra parte, familiares de dos hombres muertos en un ataque contra un supuesto barco con drogas que viajaba desde Venezuela presentaron una demanda por homicidio culposo ante una corte federal de Boston. Los demandantes sostienen que las víctimas eran civiles que regresaban a sus hogares en Trinidad y Tobago cuando fueron atacados. La Casa Blanca defendió la operación.