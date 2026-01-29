Video reactiva polémica por muerte de Pretti

Una mujer se cubre la cara durante una manifestación contra la presencia de agentes federales de inmigración en Minneapolis, ayer.

Un nuevo video difundido ayer documenta un enfrentamiento físico entre Alex Pretti y agentes federales ocurrido poco más de una semana antes de que el enfermero de cuidados intensivos, de 37 años, fuera mortalmente baleado en un incidente distinto en Minneapolis. Un representante de la familia confirmó a CNN que el hombre que aparece en las imágenes es Pretti.

El material, publicado por el medio digital The News Movement, muestra a Pretti gritando a los agentes y pateando la luz trasera de su vehículo mientras estos se alejaban. Los oficiales detienen la marcha, descienden y lo tiran al suelo en una interacción que dura apenas unos segundos. Pretti se reincorpora rápidamente y los agentes se retiran sin desarmarlo.

El Dato: El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que está orgulloso de cómo los miembros de la comunidad han respondido a la presencia del ICE en la ciudad.

En el video parece observarse un arma en el cinturón de Pretti, aunque no está claro si los agentes la notaron. Tampoco hay indicios de que intentaran asegurar el objeto. Las imágenes no permiten establecer qué ocurrió inmediatamente antes ni después del forcejeo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que revisa el video. The News Movement señaló que localizó las imágenes tras analizar grabaciones de manifestantes y agentes federales tomadas en la ciudad 11 días antes de la muerte de Pretti, a menos de tres kilómetros del lugar donde ocurrió el encuentro fatal. En la grabación, Pretti viste un sombrero, chaqueta y pantalones similares a los que llevaba el día del tiroteo.

CNN reportó previamente que Pretti tuvo un encuentro con agentes aproximadamente una semana antes de morir y que era conocido por autoridades federales. Según fuentes citadas por la cadena, sufrió una costilla rota cuando fue derribado por un grupo de agentes mientras protestaba durante intentos de detención de otras personas. El DHS afirmó el martes que no tiene registro de ese incidente y no está confirmado que corresponda al video difundido.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que, sin importar lo que mostrara el video, eso no justificaba la muerte de Pretti más de una semana después. Asimismo, el abogado de la familia, Steve Schleicher, sostuvo que una semana antes de ser abatido, Pretti fue agredido violentamente por agentes de ICE y subrayó que nada de lo ocurrido entonces justificaba su muerte el 24 de enero.

Más temprano, el presidente Donald Trump y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se enfrentaron por redes sociales por la política migratoria de la ciudad tras la muerte de Pretti. El magnate acusó al alcalde de “jugar con fuego” luego de que Frey reiterara al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, que Minneapolis no hará cumplir las leyes federales de inmigración.

Frey respondió que la labor de la policía local es mantener a la población segura, no aplicar normas migratorias federales. Insistió en que la política de ciudad santuario busca que todas las personas se sientan seguras al llamar al 911 sin temor a ser detenidas por su estatus migratorio.

Tom Homan fue enviado a Minnesota para encabezar las operaciones federales tras la muerte de Pretti y ha sostenido reuniones consecutivas con autoridades locales y estatales. Frey calificó los encuentros como productivos y cordiales, aunque reconoció que no obtuvo garantías de que la Operación Metro Surge llegue a su fin.

Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que su gobierno planea “desescalar” la situación en Minnesota y abrió la puerta a una cooperación más estrecha con autoridades demócratas. Funcionarios federales señalaron que se analiza reorientar la estrategia hacia operativos dirigidos contra inmigrantes con antecedentes penales y reducir la presencia de agentes en la ciudad. Asimismo, el ICE recibió instrucciones de evitar interactuar con “agitadores”.