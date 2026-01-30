¿Qué dicen los nuevos documentos liberados del caso Epstein sobre Trump?

Nuevos documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ellos, se incluyó una lista relacionada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y Donald Trump.

En los archivos divulgados el 30 de enero de 2026, se destacó una lista de denuncias recopiladas por el FBI el año pasado contra el presidente estadounidense por presunto abuso sexual de menores en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

En los hechos, presuntamente, habrían participado Jeffrey Epstein y su cómplice y pareja sentimental, Ghislaine Maxwell. Las acusaciones fueron recopiladas por el FBI durante intercambios de correos electrónicos entre agentes federales.

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos aseguraron que no existen pruebas que corroboren las denuncias contra Donald Trump, pues ocurrieron ciertas circunstancias como:

Hay “información de segunda mano”

Existen hechos no verificados

En numerosos casos no se estableció contacto con las personas que presentaron las denuncias, pues no hay datos de contacto

La nueva revelación de información sobre el caso Jeffrey Epstein cumplió con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que obligaba a divulgar todos los registros relacionados con los crímenes del millonario antes del 19 de diciembre de 2025.

¿Cuál fue la relación entre Jeffrey Epstein y Donald Trump?

Trump mantuvo una amistad con Epstein durante las décadas de 1980 y 1990, la relación fue criticada por medios internacionales, quienes presumieron una cercanía mayor a la admitida públicamente por el presidente.

La relación inició cuando ambos residían en Palm Beach, Florida. En los años 90’s, hay evidencia fotográfica y de video: ambos aparecen juntos en Mar-a-Lago en 1992 (con Ghislaine Maxwell al fondo), en la boda de Trump con Marla Maples en 1993.

Pese a la múltiple evidencia, Trump ha minimizado la relación.

JVR