Washington y Teherán elevan la tensión nuclear

Una valla publicitaria con la imagen de la bandera de Irán, el 24 de enero.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea hablar con Irán en medio de crecientes tensiones. Destacó que hay “muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando hacia Irán en este momento, y sería fantástico si no tuviéramos que usarlos”, dijo el magnate en el Kennedy Center.

Más temprano, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Ejército de su país está preparado para ejecutar cualquier decisión que adopte el presidente Donald Trump respecto a Irán, con el objetivo de impedir que Teherán avance hacia la capacidad de desarrollar armas nucleares. La declaración fue realizada ayer durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en un contexto de creciente presión militar y diplomática en Oriente Medio.

6,373 personas han muerto desde que comenzaron las manifestaciones

Hegseth señaló que Irán no debe buscar capacidades nucleares y subrayó que las Fuerzas Armadas cumplirán con lo que el magnate ordene al denominado Departamento de Guerra. El funcionario sostuvo que Washington cuenta con una amplia presencia militar en la región y que todas las opciones se mantienen sobre la mesa.

Asimismo, funcionarios estadounidenses indicaron que Trump continúa revisando escenarios, aunque todavía no ha tomado una decisión sobre un posible ataque contra Irán. Las tensiones entre ambos países se intensificaron tras la represión de protestas en territorio iraní, que dejó miles de muertos, de acuerdo con datos citados por Teherán. El republicano ha advertido que intervendrá si continúan las muertes de manifestantes o si Irán retoma su programa nuclear, tras los ataques aéreos efectuados en juniopasado contra instalaciones clave.

El Tip: TEHERÁN “se reserva el derecho de tomar medidas en el marco del derecho internacional para defender su soberanía y seguridad”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que realizará ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula alrededor del 20 por ciento del petróleo y gas natural del mundo. El anuncio se produce después del envío de una flota estadounidense a Oriente Medio y de las advertencias de Washington sobre una eventual acción militar.

En tanto, el Kremlin advirtió que el uso de la fuerza contra Irán sólo generaría caos y desestabilización regional. A su vez, la Unión Europea dio un paso político relevante al alcanzar un acuerdo informal para incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas, por su papel en la represión interna. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, sostuvo que la violencia estatal no puede quedar sin respuesta y afirmó que la medida no cerrará los canales diplomáticos.

Además, el Consejo de la UE sancionó a altos funcionarios iraníes, incluidos el ministro del Interior y el fiscal general, por su responsabilidad en violaciones graves a los derechos humanos. Con estas medidas, el bloque europeo amplió las restricciones contra personas y entidades iraníes, reforzando la presión internacional en medio de un clima de alta tensión política y militar.