Llaman a huelga nacional contra redadas de Trump

MANIFESTANTES en todo Estados Unidos llamaron ayer a una huelga general bajo el lema de “no trabajar, no ir a la escuela, no comprar” como parte de una protesta nacional para oponerse a las contra la inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones tienen lugar en medio de una indignación generalizada por la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que fue baleado varias veces después de usar su teléfono celular para grabar a agentes de la Patrulla Fronteriza realizando una operación de control migratorio en Minneapolis.

El hecho reavivó el escrutinio sobre las tácticas de la administración tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, asesinada a tiros al volante de su vehículo por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“La gente de las Ciudades Gemelas ha mostrado el camino para todo el país: para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos CERRARLO”, dijeron algunos de los muchos sitios web y páginas de redes sociales que promueven acciones en comunidades de todo EU.

Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros estados cancelaron clases de manera preventiva anticipando ausencias masivas. Muchas otras manifestaciones están planeadas para que estudiantes y otros se reúnan en centros de ciudades, capitolios estatales e iglesias en el país.

Justo afuera de Minneapolis, miles de personas marcharon ayer en Minneapolis, en la jornada de acción, bautizada “apagón nacional”, a pesar del frío gélido, con temperaturas bajo cero. Los manifestantes llegaron al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el sitio de protestas regulares en las últimas semanas.

Entre los participantes estaba la estrella del rock Bruce Springsteen, que cantó para el público una canción dedicada a la memoria de de Renee Good y Alex Pretti, los activistas abatidos.

Después de discursos de miembros del clero, los manifestantes marcharon hacia el área restringida de la instalación, abucheando a una línea de agentes para que “renuncien a sus trabajos” y “salgan de Minnesota”. Gran parte del grupo se dispersó más tarde después de que la policía local los amenazara con arrestarlos por bloquear la carretera.

En redes sociales se exhibieron videos de agentes federales arrestando a varias personas en Minneapolis, sin que se confirmara el número de detenidos.

Detienen y liberan a periodista

Por Redacción

EL PERIODISTA Don Lemon, quien difunde su labor en YouTube, fue arrestado por agentes federales en Los Ángeles, California, después de cubrir una protesta contra redadas migratorias en una iglesia de Minnesota.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, fue detenido el jueves. El arresto se produjo después de que un juez rechazara la semana pasada el intento inicial de los fiscales de acusar al periodista. Otro informador independiente y dos participantes de la protesta fueron arrestados en Minnesota.

Los cuatro fueron acusados ​​de asociación delictuosa y de interferir con los derechos de la Primera Enmienda de los feligreses durante la protesta del 18 de enero en la iglesia Cities, en St. Paul, donde un funcionario del ICE es pastor. Durante su programa en línea desde la iglesia, dijo repetidamente: “No estoy aquí como activista. Estoy aquí como periodista”. Describió la escena frente a él y entrevistó a feligreses y manifestantes.

Lemon fue liberado este viernes sin tener que pagar fianza después de que un juez federal ordenara su liberación.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump y esta administración, tienen el derecho de practicar su religión de manera libre y segura. Y si no he sido clara ya, si violan ese derecho sagrado, vamos tras ustedes”.