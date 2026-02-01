¿Cuatro lunas en Rusia? El raro fenómeno que desconcertó a Moscú y San Petersburgo

Un inusual fenómeno óptico atmosférico captó la atención de millones de personas en Rusia, luego de que habitantes de importantes ciudades reportaran el avistamiento de cuatro lunas en el cielo.

Los reportes provinieron principalmente de Moscú y San Petersburgo, donde el cielo nocturno apareció iluminado por múltiples reflejos lunares, generando sorpresa, especulación y todo tipo de interpretaciones entre la población.

Para algunos usuarios, el fenómeno fue visto como un presagio inquietante; para otros, como un espectáculo natural poco común.

A pesar del asombro que provocó, especialistas explicaron que no se trató de un evento sobrenatural, sino de un fenómeno atmosférico conocido, aunque de aparición poco frecuente, que depende de condiciones climáticas muy específicas.

Four moons appear over St. Petersburg, Russia



The rare spectacle, known as a paraselene, occurs when moonlight is refracted through ice crystals suspended in the frigid atmosphere. pic.twitter.com/J7VgezPDEL — Russian Market (@runews) February 1, 2026

¿Qué es la paraselene?

El fenómeno observado en Rusia se conoce como paraselene, también llamada “luna falsa”. Se trata de un fenómeno óptico atmosférico que ocurre cuando cristales de hielo permanecen suspendidos en las capas altas de la atmósfera.

Estos cristales reflejan y refractan la luz de la Luna llena o casi llena, provocando la aparición de manchas luminosas a ambos lados del astro, lo que da la impresión visual de que existen varias lunas en el cielo al mismo tiempo. En algunos casos, como el registrado recientemente, pueden percibirse hasta cuatro imágenes lunares.

Las bajas temperaturas registradas en Moscú y San Petersburgo, junto con condiciones atmosféricas particulares, favorecieron la formación de estos cristales de hielo, haciendo posible el espectáculo. De acuerdo con meteorólogos, la paraselene es similar al fenómeno del “falso sol”, que ocurre durante el día bajo principios ópticos muy parecidos.

A rare atmospheric phenomenon known as a paraselene was observed overnight over Moscow and nearby regions, causing the illusion of multiple moons appearing in the sky. The effect occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere. pic.twitter.com/j983bYYCJ8 — Olga Nesterova (@onestpress) January 31, 2026

