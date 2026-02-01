Niño de 5 años y su padre son liberados tras haber sido detenidos por el ICE en Texas

Liam Conejo, hijo de un solicitante de asilo ecuatoriano, ya fue liberado de centro de detención del ICE.

Un niño de cinco años y su padre, solicitantes de asilo originarios de Ecuador, regresaron a Minnesota tras permanecer detenidos durante casi dos semanas en un centro migratorio de Texas, luego de que un juez federal ordenara su liberación.

Así lo informaron medios estadounidenses y la oficina del congresista demócrata Joaquín Castro, quien participó activamente en la liberación.

Se trata de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrián Conejo Arias, quienes fueron detenidos el pasado 20 de enero en un suburbio de Minneapolis durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

🇺🇸 | Liam Ramos, de 5 años, y su padre, quienes fueron detenidos por agentes de inmigración hace más de una semana y llevados a un centro de detención de Texas, están de regreso en Minneapolis. pic.twitter.com/81x8nUri2U — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 1, 2026

Ambos fueron trasladados a un centro de detención del ICE en Dilley, Texas.

El legislador Joaquín Castro viajó hasta el centro de detención para recogerlos la noche del sábado y los escoltó de regreso a Minnesota, a donde arribaron el domingo, según informó su oficina.

Katherine Schneider, portavoz del congresista, confirmó que padre e hijo ya se encontraban en su domicilio.

La liberación se produjo luego de que el juez federal Fred Biery ordenara que ambos fueran puestos en libertad “tan pronto como fuera posible”, y a más tardar el 3 de febrero.

Manifestantes se concentran en el centro de Minneapolis para exigir el retiro del ICE, tras la muerte de dos ciudadanos durante el operativo migratorio. ı Foto: Reuters

No obstante, pese a la liberación, el juez aclaró que el proceso migratorio de la familia continúa en curso.

Al respecto, medios nacionales informaron que Conejo Arias y su hijo no contaban con una orden de deportación al momento de su detención y que su solicitud de asilo permanece activa, con una audiencia judicial programada para finales de febrero.

Chocan versiones de detención de Liam y su padre

Por otro lado, el caso generó una amplia reacción pública luego de que circularan imágenes del menor con un gorro de conejo y una mochila infantil, rodeado por agentes migratorios.

Five-year-old Liam Conejo Ramos and his family entered the United States legally, seeking asylum. ICE snatched him from his driveway to use him as bait to arrest his father, who has no criminal record.



Now, Liam is sick and depressed in a detention facility over 1,300 miles from… pic.twitter.com/9wrZmf0UJN — Congresswoman Jennifer McClellan (@RepMcClellan) January 29, 2026

Vecinos y autoridades escolares señalaron que los agentes habrían utilizado al niño para forzar la salida de su madre del domicilio, versión que fue rechazada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el DHS, el operativo tenía como objetivo detener al padre, quien presuntamente huyó a pie, dejando al menor en un vehículo encendido. La dependencia sostuvo que los agentes permanecieron con el niño mientras se localizaba a un adulto responsable, versión que difiere de los testimonios del padre, su defensa legal y personal escolar.

Welcome home, Liam. A 5-year-old should be in school and with family — not in detention. I’m relieved he and his father are finally headed back to Minnesota.



Now ICE needs to leave. https://t.co/Xl9d7wfSeB — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) February 1, 2026

Según las agencias internacionales que reportaron el caso, el Departamento de Seguridad Nacional no ha aclarado las versiones sobre la detención del menor.

A propósito del regreso, legisladores demócratas de Minnesota, como la senadora Amy Klobuchar y la representante Ilhan Omar, dieron la bienvenida pública al menor y a su padre, y señalaron que el niño debía estar con su familia y en la escuela, no en un centro de detención migratoria.

Con información de Associated Press.

