Ordenan cuarentena y paralizan acciones ante casos de sarampión en instalaciones del ICE en EU

Protesta a las afueras del centro de detención Dilley, en Texas

Las autoridades de inmigración estadounidenses han puesto en cuarentena a algunos migrantes y han paralizado “todos los movimientos” tras confirmarse dos casos de sarampión entre los detenidos en sus instalaciones del sur de Texas, explicó el lunes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Los casos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley fueron confirmados por el departamento de salud del estado el sábado pasado, dijo Seguridad Nacional a través de un comunicado, en el que informó que “todos los detenidos están recibiendo la atención médica adecuada”.

“El Cuerpo de Servicios Sanitarios del ICE tomó inmediatamente medidas para poner en cuarentena y controlar la propagación y el contagio, deteniendo todos los movimientos dentro de las instalaciones y poniendo en cuarentena a todas las personas sospechosas de haber estado en contacto con los infectados”, añadió el departamento.

“El personal médico sigue vigilando el estado de los detenidos y tomará las medidas adecuadas y activas para prevenir nuevas infecciones”.

Biológico de la Jornada de Vacunación contra el sarampión ı Foto: Cuartoscuro

Texas lideró el aumento de casos de sarampión a nivel nacional en 2025, con 762 infecciones, principalmente en el oeste, y Estados Unidos registró su mayor brote desde que la enfermedad fue declarada erradicada del país en 2000.

Estos casos en centros de detención se producen en medio de un aumento de los casos de sarampión en todo el país, incluyendo otras partes del estado y Carolina del Sur, que ha registrado el mayor brote a nivel estatal hasta la fecha, con 789 infecciones.

Las instalaciones de ICE en Dilley, gestionadas por la empresa privada CoreCivic CXW.N, se inauguraron en 2014 para albergar a las familias migrantes detenidas al cruzar irregularmente la frontera entre Estados Unidos y México.

NEW: ICE halts "all movement" at its Dilley Immigration Processing Center in Texas, and quarantined some detainees after medical staff confirmed two detainees had "active measles infections," DHS says. - CBS pic.twitter.com/1GJM2xUnB6 — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 2, 2026

