Son hispanos los agentes que dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

Los agentes federales que dispararon y mataron a Alex Pretti el pasado 24 de enero en Minneapolis tendrían ascendencia hispana, como sugieren sus apellidos luego de que fueran identificados por el medio ProPública.

Se trata del agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Ochoa, y del oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, Raymundo Gutiérrez, según registros gubernamentales citados por la organización de noticias independiente.

Un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) entregado al Congreso y citado por CNN y CBS News señala que al menos dos agentes dispararon a Pretti, precisamente uno de la Patrulla Fronteriza y otro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés).

Ahora identificados, Ochoa y Gutiérrez dispararon alrededor de diez veces contra Pretti , quien documentaba un operativo migratorio con su teléfono celular. El enfermero portaba un arma y dos cargadores, y los agentes abrieron fuego “para defenderse”.

Tras el tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder la pistola de Pretti. Videos grabados por testigos muestran que el arma fue retirada de su cintura mientras era sometido en el suelo por al menos ocho agentes migratorios, antes de que se efectuaran los disparos.

En las imágenes no se observa que Pretti empuñara el arma ni que intentara sacarla, lo que contradice la versión inicial del DHS, cuando afirmó que el enfermero “se acercó” a los agentes con un arma semiautomática calibre 9 milímetros. El informe remitido al Congreso no sostiene que Pretti intentara desenfundarla y reconoce que contaba con permiso legal para portarla.

Día después, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, fue enviado a Minnesota para encabezar las operaciones federales tras el asesinato de Pretti, y ha sostenido reuniones con autoridades locales y estatales. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó los encuentros como productivos.

Desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que su gobierno planea “desescalar” la situación en Minnesota y el 31 de enero ordenó al DHS retirar a agentes del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la Patrulla Fronteriza de Minneapolis y otras ciudades demócratas. Anunció que únicamente intervendrán a petición de autoridades locales.

