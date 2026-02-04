París investiga a X y cita a Elon Musk

Las autoridades francesas registraron ayer la sede en París de la red social X y citaron a su propietario, Elon Musk, para comparecer ante la Justicia el próximo 20 de abril, informó la Fiscalía de París. La diligencia forma parte de una investigación penal abierta en enero de 2025 por presuntos delitos vinculados al funcionamiento de la plataforma y a su herramienta de inteligencia artificial, Grok.

El registro fue realizado por la sección de lucha contra la ciberdelincuencia, con apoyo de la Gendarmería francesa y Europol, tras varias denuncias que alertaron sobre la difusión de contenidos ilegales. La Fiscalía investiga posibles cargos como complicidad en la posesión de imágenes de abuso sexual infantil, generación de deepfakes sexuales, negación de crímenes contra la humanidad y extracción fraudulenta de datos.

Musk y la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, fueron convocados bajo la figura de “interrogatorio libre”, que permite declarar sin detención y sirve para determinar si se presentan imputaciones formales.

A su vez, X y xAI enfrentan investigaciones en el Reino Unido por un posible incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, debido a la creación de imágenes sexualizadas sin consentimiento. La Fiscalía de París anunció además que dejará de comunicarse a través de X.