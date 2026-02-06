Cuba dispuesta al diálogo con EU: Díaz-Canel

La gente pasa tiempo en una acera de la calle, en La Habana, el 11 de enero.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció ayer que su gobierno pondrá en marcha la próxima semana un plan para enfrentar la escasez de combustible, en un contexto de tensiones con Estados Unidos, que busca bloquear el suministro de petróleo hacia la isla. El mandatario reconoció que el país atraviesa una coyuntura especialmente compleja, marcada por apagones prolongados, restricciones al transporte y afectaciones directas a sectores clave de la economía y los servicios públicos.

Durante una inusual comparecencia televisada de más de dos horas, Díaz-Canel explicó que las medidas previstas no serán permanentes y exigirán esfuerzos adicionales tanto del Estado como de la población. Detalló que algunas decisiones serán restrictivas y obligarán a ajustar el consumo, promover el ahorro y posponer actividades no esenciales para garantizar el funcionamiento de áreas prioritarias.

El Dato: La Casa Blanca señaló que el Gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar y deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas a Trump.

“El bloqueo estadounidense afecta el transporte público, los hospitales, las escuelas, la economía y el turismo. ¿Cómo cultivamos la tierra? ¿Cómo nos desplazamos? ¿Cómo mantenemos a nuestros niños en las clases sin combustible?”, cuestionó el presidente cubano al describir el impacto directo de las sanciones energéticas.

TE RECOMENDAMOS: Impulsa Delcy Rodríguez Avanzan en amnistía para presos políticos en Caracas

Las tensiones bilaterales se intensificaron luego de que Washington anunciara la imposición de aranceles a los productos de países que suministren petróleo a Cuba, una medida que, según La Habana, elevará los precios de los alimentos y el transporte. Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump había afirmado que la isla dejaría de recibir crudo de su principal proveedor, Venezuela, lo que agravó la ya delicada situación energética.

La crisis se evidenció con un apagón total ocurrido la noche del miércoles en cinco provincias del oriente cubano, provocado por una falla en una subestación eléctrica. Posteriormente, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió un nuevo colapso parcial que afectó a cerca de 3.4 millones de personas en Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, de acuerdo con la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

30 mil barriles de crudo aportó Venezuela a la isla en 2025

La compañía explicó que la caída se debió a un “disparo” en una línea de alta tensión de 220 kilovatios en Holguín, lo que provocó la salida del sistema de la central termoeléctrica Felton, la mayor del oriente del país, así como de otra central y una estación de motores. Este tipo de desconexiones automáticas se activa cuando se detectan valores anómalos en el flujo de corriente.

En poco más de un año, el SEN ha registrado cinco colapsos totales y varios parciales, algunos con procesos de restablecimiento que demoraron días. Actualmente, siete de las 16 unidades termoeléctricas operativas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente aporta en promedio alrededor del 40 por ciento del mix energético nacional.

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta una grave crisis energética reflejada en apagones diarios que superan las 20 horas en varias localidades. A la obsolescencia de las centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustibles se suma ahora el asedio petrolero estadounidense, que amenaza con profundizar la situación.

110 mil barriles diarios de petróleo necesita Cuba

DIÁLOGO SIN PRESIONES Asimismo, Díaz-Canel reiteró que su gobierno mantiene disposición a dialogar con Estados Unidos, aunque subrayó que ese acercamiento debe darse bajo condiciones claras. “Cuba está dispuesta a dialogar, pero con la única exigencia de que el gobierno de Estados Unidos no intente interferir en los asuntos internos de Cuba, ni socavar nuestra soberanía”, afirmó.

El principal diplomático cubano en Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, confirmó que La Habana ha iniciado contactos con Washington, aunque precisó que aún no existe un diálogo bilateral formal. El líder cubano evitó ofrecer detalles sobre esas gestiones, pero delineó una estrategia más amplia para enfrentar la presión externa.

Entre las acciones previstas, destacó el incremento de la generación de energía solar y el uso de recursos renovables para garantizar electricidad a servicios vitales como hospitales, centros de atención a ancianos y regiones aisladas. Según explicó, Cuba produce actualmente alrededor de mil megavatios, equivalentes al 38 por ciento de su generación diurna, a partir de paneles solares instalados con apoyo de China en los últimos dos años.

El Tip: La operación militar de EU en Caracas significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin del suministro energético vital para la isla.

El líder cubano añadió que el país trabaja para aumentar su capacidad de extracción y almacenamiento de petróleo crudo con el fin de impulsar la autosuficiencia energética. No obstante, subrayó que la isla tiene “derecho” a recibir combustible por vía marítima. “Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que el país pueda volver a recibir importaciones de combustible”, sostuvo.

Díaz-Canel confirmó además que Cuba no ha recibido combustible del exterior desde diciembre pasado. Calificó la política estadounidense como “agresiva y criminal” y advirtió que el bloqueo petrolero tendrá consecuencias serias. “Es asfixiarnos completamente”, afirmó, antes de preguntarse: “Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer?, ¿nos vamos a rendir?”.

En tanto, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda humanitaria para Cuba. El principal funcionario de asistencia del Departamento de Estado, Jeremy Lewin, informó que Washington destinará seis millones de dólares adicionales, lo que eleva a nueve millones el total de apoyo entregado desde que el huracán Melissa azotó la isla en octubre.

Lewin explicó que la ayuda se canaliza a través de la Iglesia Católica y aseguró que las autoridades cubanas no han interferido en su distribución. Desde Washington, se sostiene que la crisis humanitaria responde a fallas internas del Gobierno, versión que La Habana rechaza y vincula al bloqueo energético.

Asimismo, Díaz-Canel agradeció el respaldo de gobiernos y actores internacionales que han expresado su solidaridad con Cuba, como Rusia, China, Venezuela, Sudáfrica, eurodiputados y movimientos políticos. También destacó el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la Cancillería mexicana. “Cuba no está sola”, afirmó.