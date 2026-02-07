Reportan inicio de parálisis en Cuba; México apura ayuda

El asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba, que remata una crisis energética de año y medio, está poco a poco paralizando la vida en Cuba: del transporte público a los hospitales, de las gasolineras a las fábricas y las universidades.

La Universidad de La Habana, la más emblemática de Cuba, anunció este viernes la suspensión por 30 días de sus clases presenciales debido a la actual crisis energética. La institución orientó evaluar qué actividades requieren de alguna presencialidad en espacios universitarios y potenciar el uso de plataformas online para la docencia.

Igualmente, apuntó, se analizará cómo ajustar a “las condiciones actuales” los programas de estudio de diferentes carreras universitarias y diseñar actividades que puedan ejecutarse en los “domicilios o en el territorio”, además de suspender el Congreso Universidad 2026, previsto para febrero.

El Dato: La falta de combustible impidió a trabajadores llegar al resort Mojito Cayo Coco, lo que obligó a trasladar a 200 huéspedes al hotel Sol Cayo Coco, a unos 50 kilómetros.

En La Habana se han normalizado en las últimas jornadas apagones de entre 10 y 15 horas diarias y en amplias regiones de la isla, especialmente en el oriente, superan las 20 horas al día. Sin embargo, otros servicios públicos, especialmente hospitales de la capital, están dando a conocer recortes de servicios considerados no esenciales.

En la capital cubana, las autoridades de transporte público admitieron en redes sociales que se limitaba, aún más, la circulación de buses, aunque sin especificar qué rutas o frecuencias. Por su parte, la dirección de Ómnibus Nacionales en la provincia de Las Tunas (este) suspendió desde este viernes todas sus rutas principales -menos la de La Habana- debido a “la compleja situación con la disponibilidad de combustibles en el país”.

En el municipio especial Isla de la Juventud las autoridades locales anunciaron “la paralización del servicio eléctrico en edificios administrativos durante los fines de semana y la restricción de rutas del transporte público”, además del cierre de áreas recreativas y bares.

18 por ciento cayó en 2025 el flujo de turistas respecto a 2024

El municipio, uno de los pocos puntos del país que apenas sufría cortes eléctricos, autoridades anunciaron este viernes un esquema de apagones rotativos de cuatro horas con corriente y otras cuatro sin servicio, para distribuir la escasa energía que se puede generar con sus generadores, que precisan diésel, aunque los horarios de apagón podrían extenderse según la “disponibilidad” de combustible.

En la provincia Sancti Spíritus (centro) las autoridades locales anunciaron, entre otras “estrategias”, destinar “exclusivamente” el “poco combustible disponible” para los hospitales, el transporte público, la distribución de alimentos y los servicios funerarios.

Indicaron que mantenían la “prioridad” en gasolineras que venden en dólares, aunque acotaron que el suministro de petróleo también estaba “limitado” allí “para evitar el acaparamiento”. Añadieron que “no existe garantía de combustible” para los taxis privados (conocidos como boteros) y llamaron a usar alternativas como “la tracción animal”.

En este sentido, la televisión cubana ha anunciado la comparecencia conjunta de cuatro ministros a cargo de la educación, el transporte y el trabajo para hablar de nuevas medidas de contingencia en unos parámetros que recuerdan a los planes por el Covid-19.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el jueves en conferencia de prensa que existe un “bloqueo energético” por parte de Washington, y consideró “condenable que una potencia, con la dimensión que tiene EU como potencia, asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación”.

Reconoció que en Cuba hay grandes problemas en la disponibilidad de crudo para garantizar la generación eléctrica y actividades básicas, pues desde diciembre no ingresa combustible al país.

El presidente de EU, Donald Trump, decretó el pasado 29 de enero una emergencia nacional por presunta amenaza a la seguridad proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla.

Ante ello, Díaz-Canel avanzó la implementación de un plan de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo procedente del exterior, aunque indicó que los detalles de este programa se irían dando a conocer en los días siguientes.

Además, aludió al concepto de la “opción cero”, el plan de supervivencia ante un escenario de “cero petróleo” importado que implicó un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.

REPRESIÓN. En tanto, la organización global Human Rights Watch (HRW) difundió en Washington un profundo informe que describe las operaciones ilegales que ejecuta el régimen cubano para reprimir las protestas sociales motivadas por la ausencia de una apertura política y la persistente crisis económica en la isla del Caribe.

“El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas. Cientos de críticos y manifestantes, entre ellos muchos participantes en las históricas manifestaciones de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente”, sostiene el informe presentado por HRW.

Respecto a la situación social, Human Rights Watch aseguró que “el agravamiento de la crisis económica ha socavado el acceso de la población a los alimentos, la atención sanitaria y la electricidad”.

Y completó: “Siguen estallando protestas por los prolongados apagones, la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y el fuerte aumento de los costos de Internet.

México enviará ayuda a más tardar el lunes

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de ayuda humanitaria a Cuba se realizará, a más tardar, el lunes de la próxima semana, y que contendrá alimentos y otros insumos que la isla ha solicitado.

“Hemos hablado con el embajador de Cuba en México, principalmente a través de Lázaro (Cárdenas Batel) nos ha estado ayudando y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar. Y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido”, declaró en su conferencia de prensa.

A la vez, mencionó que se mantienen los trabajos diplomáticos para retomar el envío de petróleo a Cuba, luego de que Estados Unidos amagó con imponer aranceles a los países que cometan esta práctica. Insistió en que no se pretende hacer que México sea blanco de dichas sanciones.

El Tip: se estima que Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume, por lo que depende del suministro externo.

“Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de diálogo. Y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, dijo.

También comentó que, de resultar necesario, entablará conversación directa con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

“Si es necesario, sí. Hasta ahora, no hemos planteado esa posibilidad, y hemos estado a través de la embajada de Cuba en México”, declaró.

Apenas el 4 de febrero, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, explicó que los envíos de crudo a la isla se han hecho bajo contrato y que dicho gobierno ha cumplido con los pagos comprometidos, detallando que, por ejemplo, en 2025 los envíos fueron por 496 millones de pesos.

No obstante, el funcionario explicó que los contratos comenzarán a reducirse no sólo con Cuba, sino con los demás países con los que se tenga, debido a que la instrucción es priorizar la disponibilidad del combustible para el consumo nacional.