Casa Blanca defiende ruptura Trump-Epstein

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió ayer en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su relación con Jeffrey Epstein y fue “honesto y transparente” al respecto durante años, aunque no dijo si el republicano conocía los delitos del financiero.

En rueda de prensa, Leavitt subrayó que, a diferencia de otras personas mencionadas en los archivos del caso, Trump expulsó a Epstein de su club en Mar-a-Lago. Agregó que el magnate siempre fue consecuente en su postura y calificó al multimillonario como “un canalla”.

Las declaraciones se producen tras la difusión de nuevos documentos del Departamento de Justicia, en los que el exjefe de policía de Florida, Michael Reiter, sugirió que Trump conocía en 2006 los delitos de Epstein. Reiter afirmó que le dijo en una llamada telefónica: “Gracias a Dios que han detenido” a Epstein. .

Asimismo, representantes demócratas impulsan la llamada Ley de Virginia, que busca eliminar el plazo de prescripción para demandas civiles de víctimas de tráfico sexual.