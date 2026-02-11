Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas fue por drones de cártel: Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, en Texas, cerca de la frontera con México, diciendo que todos los vuelos pueden retomarse de manera normal y que no hay amenazas para la aviación comercial.

El anuncio ocurrió horas después de que la FAA prohibiera todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto alegando “razones especiales de seguridad”, lo que dejó varados a numerosos aviones y miles de viajeros.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en una publicación en X que la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de cárteles. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”.

El funcionario no especificó cuántos drones participaron ni qué se hizo específicamente para desactivarlos.

The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion.



The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region.



The restrictions have been lifted and normal flights are resuming. https://t.co/xQA1cMy7l0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026

El cierre inicial impactó a vuelos comerciales, de carga y de aviación privada en esta ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, uno de los cruces internacionales más transitados entre ambos países.

Desde México, el gobierno federal indicó que no contaba con información propia que confirmara que drones de organizaciones criminales hayan provocado el cierre del espacio aéreo y señaló que se realizarían las investigaciones correspondientes en coordinación con las autoridades estadounidenses

Por su parte, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos dijo durante su comparecencia ante el congreso de su país que lo que debería importar es proteger a EU.

“Las noticias reportan que nuestros militares están derribando drones de los cárteles. Eso es lo que nos debería importar a todos ahora mismo: proteger a Estados Unidos”, expresó

🔴"Las noticias reportan que nuestros militares están derribando drones de los cárteles. Eso es lo que nos debería importar a todos ahora mismo: proteger a Estados Unidos”, afirma Pam Bondi, fiscal general de EEUU al comparecer en el Congreso. 👇 pic.twitter.com/5wuZo1ZVRQ — Azucena Uresti (@azucenau) February 11, 2026

