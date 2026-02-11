Crisis eléctrica en Cuba, alcanza su punto crítico

Alberto Villar prepara la cena durante un apagón en La Habana, el 28 de enero.

La crisis energética en Cuba alcanzó ayer un punto crítico, en medio del endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos para impedir la llegada de combustible a la isla. Con el paso de las horas, las autoridades cubanas y organismos internacionales advierten un escenario de mayor afectación social y económica, marcado por apagones prolongados y una presión diplomática creciente.

De acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), recogidos por la agencia EFE, el martes se previó sobre un apagón récord que impactó de forma simultánea a más del 64 por ciento del territorio nacional. La situación fue especialmente grave durante la tarde-noche, franja de mayor consumo, cuando la capacidad de generación estimada fue de apenas mil 134 megavatios, frente a una demanda de 3 mil 100 megavatios.

El Tip: El Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Washington de “asfixiar” a la nación latinoamericana con esas medidas.

Este desequilibrio dejó un déficit de mil 966 megavatios, mientras que las afectaciones programadas, desconexiones para evitar fallas descontroladas, alcanzaron los mil 996 megavatios. Aunque la isla arrastra desde hace años una profunda crisis energética, el escenario actual es considerado como uno de los más severos de las últimas décadas.

El deterioro se aceleró tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear los suministros de petróleo provenientes de Venezuela, hasta entonces principal proveedor de la isla, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Desde entonces, no ha llegado a Cuba ningún petrolero extranjero, según expertos en monitoreo del transporte marítimo consultados por la agencia AFP.

México intentó compensar la escasez, pero la Administración Trump advirtió que impondría sanciones arancelarias a cualquier país que suministrara crudo a La Habana. Ante ese escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum dio marcha atrás en el apoyo energético, aunque anunció el envío de ayuda humanitaria.

64 por ciento de Cuba se queda sin luz

Asimismo, el Gobierno de China expresó ayer su “firme apoyo” a Cuba y criticó la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla. “China apoya firmemente a Cuba en su protección de la soberanía nacional y se opone a la interferencia extranjera”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien añadió que Pekín “rechaza las acciones que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo”.

A la presión diplomática se sumaron voces del ámbito cultural y político en EU. Los actores Susan Sarandon y Mark Ruffalo, el músico Roger Waters y varios políticos progresistas enviaron una carta conjunta al magnate para exigir el fin del “cruel asalto” contra el pueblo cubano. “Trump está tratando de provocar una hambruna en Cuba”, advierte el documento, que califica la estrategia como “una forma de terrorismo”.

El comunicado sostiene que el bloqueo busca “estrangular a toda una población” y alerta que dejará sin electricidad a millones de familias, pondrá en riesgo hospitales y paralizará la distribución de alimentos y medicinas, afectando sobre todo a niños, ancianos y enfermos. “¡Dejen vivir a Cuba! ¡Cuba no es una amenaza!”.