FAA suspende por 10 días vuelos en Aeropuerto de El Paso... medida la echa atrás minutos después

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reabrió el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, el miércoles por la mañana, solo unas horas después de anunciar un cierre de 10 días que iba a suspender todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.

La FAA informó por redes sociales que levantaba el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, afirmando que no había amenaza para la aviación comercial y que todos los vuelos se reanudarían.

Se esperaba que el cierre anunciado causara interrupciones significativas dado su duración y el tamaño del área metropolitana.

El Paso, una ciudad fronteriza con casi 700.000 habitantes y más grande si se incluye el área metropolitana circundante, es un centro de comercio transfronterizo junto a Ciudad Juárez, México.

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

Horas antes, al anunciar el cierre, la FAA publicó un aviso en su sitio web donde indicaba que las restricciones temporales de vuelo eran por “razones especiales de seguridad”, pero no proporcionó detalles adicionales. El cierre no incluyó el espacio aéreo mexicano.

El aeropuerto informó en una publicación de Instagram que todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto estarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Sugirió a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre los vuelos.

La legisladora Veronica Escobar, una demócrata cuyo distrito incluye El Paso, instó a la FAA a levantar las restricciones en un comunicado el miércoles por la mañana. No se dio aviso previo a su oficina, a la ciudad de El Paso ni a las operaciones del aeropuerto, dijo.

“La decisión altamente consecuente de la FAA de cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días no tiene precedentes y ha generado una preocupación significativa dentro de la comunidad”, señaló Escobar. “Por lo que mi oficina y yo hemos podido reunir durante la noche y esta mañana, no hay una amenaza inmediata para la comunidad o las áreas circundantes”.

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American y Delta operan vuelos allí, entre otras compañías.

Una restricción temporal de vuelo similar por razones especiales de seguridad durante el mismo período de tiempo se impuso alrededor de Santa Teresa, Nuevo México, que está a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste del aeropuerto de El Paso.

Southwest Airlines dijo en un comunicado que ha pausado todas las operaciones hacia y desde El Paso bajo la dirección de la FAA.

“Hemos notificado a los clientes afectados y compartiremos información adicional a medida que esté disponible”, informó Southwest Airlines. “Nada es más importante para Southwest que la seguridad de sus clientes y empleados”.

