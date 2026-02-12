EU y Venezuela trazan acuerdo sobre energía

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el secretario de Energía de EU, Chris Wright, ayer.

Venezuela y Estados Unidos anunciaron ayer una “asociación productiva a largo tiempo” en materia energética, tras una reunión en Caracas entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez afirmó que la agenda conjunta abarcará petróleo, gas, minería y energía eléctrica, con el objetivo de que se convierta en “motor de la relación bilateral” y avance “sin dificultades”. Señaló que ambas naciones mantienen vínculos energéticos desde hace más de un siglo y medio y apostó por superar diferencias mediante el diálogo diplomático y político.

El Dato: Donald Trump dijo que se han vuelto “muy cercanos” con Venezuela y que hay un cargamento de 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston.

Wright aseguró que el presidente Donald Trump tiene un “compromiso apasionado” por transformar la relación, rota desde 2019. Indicó que Washington emitió nuevas licencias para facilitar inversiones, compra de insumos y aumento de producción, al reconocer que las sanciones fueron “una restricción”. Sostuvo que este año podría incrementarse “muchísimo” la producción de crudo, gas natural y electricidad, sin precisar cifras.

TE RECOMENDAMOS: Comparecencia tensa con demócratas Pam Bondi defiende a Trump en áspera audiencia por Epstein

50 millones de barriles de crudo se dirigen a Houston

La visita ocurre dos semanas después de que el Parlamento venezolano reformara la ley de hidrocarburos para abrir el sector a la inversión extranjera y de que el Departamento del Tesoro flexibilizara condiciones para empresas estadounidenses. A su vez, una docena de congresistas pidió aplicar con rigor la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero para evitar irregularidades. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el magnate solicitó “acceso total” a los recursos venezolanos y Wright afirmó que Washington controlará la venta del crudo por tiempo “indefinido”.

Rodríguez proyectó ingresos petroleros del 37 % en 2026 y anunció la creación de fondos soberanos con mecanismos de transparencia.