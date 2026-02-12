Rusia dejará de volar hacia cielos de Cuba

Las aerolíneas rusas Rossiya Airlines y Nordwind operarán únicamente trayectos de regreso desde La Habana y Varadero hacia Moscú y, posteriormente, suspenderán temporalmente su programa hacia Cuba ante las dificultades para repostar combustible, informó la agencia federal Rosaviatsiya.

El Tip: Hospitales y transporte se limitan a servicios esenciales, la gasolina está severamente racionada (la venta de diésel suspendida), la agricultura prioriza cultivos básicos.

El organismo explicó que los cambios buscan garantizar la salida organizada de los turistas rusos. Una vez concluidos esos vuelos, las operaciones quedarán detenidas “hasta que cambie la situación”. La autoridad aeronáutica señaló que mantiene comunicación con el Ministerio de Transportes de Rusia y con instancias cubanas para explorar alternativas que permitan reanudar la conectividad en ambos sentidos.

La medida se produce en medio de un severo déficit energético. Varias compañías extranjeras han enfrentado problemas para abastecerse de queroseno en los aeropuertos internacionales del país. En el caso de las firmas rusas, la decisión responde directamente a la imposibilidad de cargar combustible para cubrir las rutas habituales.

TE RECOMENDAMOS: Comparecencia tensa con demócratas Pam Bondi defiende a Trump en áspera audiencia por Epstein

2025 fue el peor año para Cuba en el sector turístico

El impacto recae en el turismo, sector clave por su peso en el producto interno bruto y en la captación de divisas. Rusia es la segunda mayor fuente de visitantes hacia la isla, con 131 mil viajeros en 2025. El sector registró ese año su peor desempeño desde 2002, sin contar la pandemia. Ante el deterioro, el Gobierno ha cerrado algunos hoteles y reubicado huéspedes como medida de ahorro.

APAGONES Y DEVALUACIÓN. La crisis energética se agrava con cortes eléctricos récord. El martes, más de 64 % del territorio quedó sin servicio en el horario de mayor demanda, el apagón más extenso del que se tenga registro oficial. Además de fallas en centrales termoeléctricas obsoletas, el déficit responde a la falta de diésel y fueloil para motores distribuidos por el país, paralizados desde hace cuatro semanas, según autoridades.

A su vez, el tipo de cambio informal alcanzó 500 pesos cubanos por dólar, un mínimo histórico de acuerdo con el indicador publicado por el medio independiente El Toque. La tasa ha caído 15 % en lo que va del año y refleja una depreciación sostenida desde la reforma monetaria de 2021, que fijó la paridad oficial en 24 pesos por dólar.

La escasez de alimentos, medicinas y carburantes, junto con inflación, decrecimiento, déficit fiscal y migración masiva, configura una crisis estructural que se arrastra desde hace seis años. Hospitales y transporte estatal operan con servicios esenciales; la venta de diésel está suspendida; universidades adoptaron modalidades remotas o híbridas; y numerosos trabajadores migraron al teletrabajo.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los representantes republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart enviaron una carta a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y al Buró de Industria y Seguridad para exigir la revocación de permisos a empresas con negocios en la isla. Sostienen que esas autorizaciones “socavan” las sanciones vigentes y contradicen la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de 1996.

Las autoridades cubanas mantienen que están dispuestas al diálogo con EU, en términos de igualdad.