Donald Trump, Presidente de EU, anuncia que viajará a Venezuela

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha en que lo hará

El Presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Reuters.
Agencias .

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha en que lo hará.

Visitaré Venezuela”, dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: “No lo hemos decidido”.

Donald Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

