Cambio de poder en Irán, “lo mejor que podría pasar”

Tras anunciar el traslado de un segundo portaaviones a Oriente Medio mientras presiona a Irán para que llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un cambio de poder en esa nación “sería lo mejor que podría pasar”.

En el marco de una una visita a las tropas en Fort Bragg, Carolina del Norte, el mandatario fue cuestionado sobre presionar para el derrocamiento del gobierno teocrático de Teherán: “Durante 47 años, no han hecho más que hablar y hablar y hablar”.

Trump afirmó que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, está siendo enviado del mar Caribe al Oriente Medio para unirse al USS Abraham Lincoln y a los destructores con misiles guiados que Estados Unidos ha acumulado en la región.

7 mil personas, se estima, fueron asesinadas por el régimen

Indicó que se planeaba otra ronda de conversaciones con los iraníes para esta semana, pero esas negociaciones no se materializaron: “En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos. (El portaaviones) saldrá muy pronto”.

Agregó que “a Estados Unidos se le respeta de nuevo. Y, quizás lo más importante, nos temen los enemigos en todo el planeta. No me gusta hablar de ‘temer’. Pero, a veces, hay que temer porque eso es lo único que realmente hará que la situación se resuelva”.

Las naciones árabes del golfo Pérsico han advertido ya que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto en una región que aún se está recuperando de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.

Mientras, los iraníes están comenzando a cumplir el duelo de 40 días por los miles de fallecidos en la sangrienta represión de Teherán a las protestas a nivel nacional del mes pasado, cifrada en unas siete mil, lo que incrementa la presión interna que enfrenta la República Islámica, golpeada por las sanciones.

