Cinco países europeos acusan a Rusia de envenenar a Alexei Navalny con una neurotoxina

Los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos acusaron este sábado 14 de febrero de 2026 al Estado ruso de haber provocado la muerte del opositor Alexei Navalny mediante el uso de una sustancia química altamente tóxica, una conclusión que Moscú rechazó y atribuyó nuevamente a “causas naturales”.

En una declaración conjunta difundida por sus ministerios de Exteriores, los cinco países afirmaron que análisis toxicológicos realizados a muestras biológicas del político ruso confirmaron “de forma concluyente” la presencia de epibatidina, una neurotoxina extremadamente potente que no se encuentra de manera natural en Rusia y que puede ser sintetizada en laboratorio.

Las cancillerías señalaron que el caso fue notificado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) al considerar que el uso de esa sustancia constituye una violación de la Convención sobre Armas Químicas.

“Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”, indicaron en el comunicado, en el que también expresaron preocupación por el posible incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de destrucción de armas químicas.

¿Quién fue Alexei Navalny?

Navalny, considerado el principal opositor interno del presidente Vladímir Putin, murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia penal IK-3, conocida como “Lobo Polar”, ubicada en el distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, en el Ártico ruso. Tenía 47 años y cumplía una condena de 19 años de prisión por cargos de extremismo que él y sus aliados calificaban de motivación política.

La epibatidina es un alcaloide neurotóxico descubierto en ranas dardo venenosas de Sudamérica. Actúa sobre los receptores nicotínicos del sistema nervioso y puede provocar convulsiones, parálisis, depresión respiratoria y paro cardiaco.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, sostuvo que el uso de este tipo de sustancia demuestra “el miedo del Estado ruso a la oposición política”. De forma similar, autoridades europeas afirmaron tener un alto grado de confianza en que el opositor murió por envenenamiento.

La viuda del dirigente, Yulia Navalnaya, aseguró que los hallazgos confirman sus denuncias. “Ahora hay pruebas: fue asesinado con un arma química”, declaró durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El Kremlin negó las acusaciones. Funcionarios rusos reiteraron que Navalny se sintió mal tras un paseo en la prisión y falleció por causas naturales, y pidieron esperar a las conclusiones oficiales rusas.

Navalny ya había sobrevivido en agosto de 2020 a un intento de asesinato con el agente nervioso Novichok en la ciudad siberiana de Tomsk. Tras ser tratado en Alemania, regresó a Rusia en 2021, donde fue detenido inmediatamente y permaneció encarcelado hasta su muerte.

Los cinco gobiernos europeos adelantaron que buscarán activar “todas las vías disponibles” para exigir responsabilidades internacionales a Rusia, lo que podría derivar en nuevas presiones diplomáticas o sanciones. El pronunciamiento ocurre a dos días del segundo aniversario del fallecimiento del líder opositor.

Con información de Reuters, Associated Press y Europa Press.

