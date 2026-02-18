Ataques navales dejan 11 muertos en un operativo a tres “narcolanchas”

El ejército de Estados Unidos informó que ejecutó tres ataques contra embarcaciones señaladas por tráfico de drogas en aguas latinoamericanas, una acción que dejó 11 muertos y se convirtió en uno de los episodios más letales desde el inicio de la campaña emprendida a principios de septiembre. La ofensiva, denominada Lanza del Sur, se desarrolla en el área de responsabilidad del Comando Sur e integra una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump contra organizaciones criminales en la región.

EL DATO: EL PRIMER ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, llegó ayer a Venezuela para”potenciar y fortalecer las relaciones bilaterales”, según informó VTV

De acuerdo con el comunicado oficial, dos lanchas con cuatro tripulantes cada una fueron alcanzadas en el Pacífico oriental, mientras que una tercera, con tres personas a bordo, fue destruida en el mar Caribe. “A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, indicó el parte militar.

La institución precisó: “Once narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe”. Según el Comando Sur, las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, aunque no se presentaron pruebas públicas sobre la carga transportada.

145 Personas han muerto en ataques a supuestas “narcolanchas”

MIL MDD se han vendido de crudo venezolano hasta el momento

Videos difundidos en X muestran a los botes desplazándose o balanceándose sobre el agua antes de ser impactados por proyectiles que los hacen estallar y quedar envueltos en llamas. En dos de las grabaciones se observa a personas sentadas en las pequeñas embarcaciones abiertas instantes antes de la explosión. Con estos hechos, el número de fallecidos desde septiembre supera los 145 en más de 40 ataques reportados.

DEBATE JURÍDICO. La Casa Blanca ha defendido la estrategia al sostener que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con cárteles latinoamericanos y que la escalada es necesaria para frenar el flujo de drogas. No obstante, la legalidad de los bombardeos es cuestionada por legisladores demócratas y expertos en derecho internacional, quienes advierten que las operaciones podrían vulnerar el debido proceso.

La controversia se intensificó tras revelarse que sobrevivientes de un primer ataque fueron alcanzados en una segunda acción. Mientras la administración y congresistas republicanos afirmaron que la actuación fue legal y necesaria, críticos señalaron que las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales e incluso crímenes de guerra.

La campaña coincidió con un despliegue militar inusual en América Latina. El portaaviones USS Gerald R. Ford fue enviado al Caribe a finales del año pasado como parte de la presión regional. Sin embargo, esta semana fue redirigido hacia Oriente Medio ante el aumento de tensiones con Irán. Según un funcionario naval que habló bajo condición de anonimato, el buque y los destructores que lo acompañan ya no se encuentran en el área de operaciones del Comando Sur.

El operativo del 3 de enero en Caracas derivó en la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos de narcotráfico. Desde entonces, las fuerzas de ese país han informado de nuevos ataques contra embarcaciones y de la incautación de petroleros vinculados con Venezuela, en el marco de un esfuerzo más amplio para asumir el control de la comercialización del crudo de ese país.

PETRÓLEO DE CARACAS. Por otra parte, Washington avanzó en la gestión de las ventas de hidrocarburos venezolanos. El secretario de Energía, Chris Wright, estimó que los ingresos podrían superar los 10 mil millones de dólares anuales.

“Hasta ahora hemos vendido alrededor de mil millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros 5 mil millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10 mil millones de dólares al año”, declaró a Fox News.

Según Wright, ese “volumen de ingresos enorme” permitirá “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un gobierno representativo”. Añadió que el acuerdo con la presidenta interina Delcy Rodríguez contempla el suministro de un tipo específico de crudo para refinerías estadounidenses construidas en la década de 1970 y contribuirá a la producción de asfalto, lo que abarataría la construcción de carreteras en Estados Unidos.

EL TIP: MOHAMMED Bin Abdulrahman Al Thani destacó que se reafirman “las relaciones históricas” entre Venezuela y Qatar, establecidas en 1973.

Tras la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el mandatario estadounidense solicitó “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos. Wright sostuvo que Washington controlará la venta del crudo por tiempo “indefinido”, manteniendo así un instrumento de presión sobre Caracas mientras se consolida la transición política encabezada por Rodríguez.

PROCESO JUDICIAL. Asimismo, una corte federal de Nueva York aplazó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia de Maduro. La fiscalía solicitó la postergación por “problemas de planificación y logística”, petición que contó con el consentimiento de la defensa y fue concedida por el juez Alvin Hellerstei.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, el 5 de enero, Maduro se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser “un prisionero de guerra”. Su esposa también deberá presentarse ante el tribunal el 26 de marzo, cuando está previsto que el juez dé a conocer el calendario del proceso.

El aplazamiento ocurre en un contexto de máxima presión política y económica. Mientras continúan los bombardeos en rutas marítimas y se consolidan acuerdos para la comercialización del petróleo venezolano, el proceso en Nueva York se perfila como un componente central de una estrategia que combina poder militar, control energético y acciones judiciales. La evolución de estos frentes marcará el rumbo de la relación entre Washington y Caracas en los próximos meses, en un escenario donde las decisiones adoptadas tienen repercusiones regionales e internacionales.