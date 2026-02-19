ATF incauta más de 36 mil armas de fuego desde el inicio de la administración Trump

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos anunció que desde el 20 de enero de 2025, fecha en que el presidente Donald Trump asumió la presidencia, ha incautado 36 mil 277 armas de fuego y 2 mil 317,999 rondas de munición a personas con antecedentes prohibitivos, miembros de pandillas y proveedores de organizaciones criminales transnacionales.

De ese total, 4 mil 359 armas de fuego y 648 mil 975 rondas de munición tenían como destino México, donde habrían sido empleadas por cárteles de drogas y bandas violentas. Esta cifra representa un promedio de más de mil 600 rondas por día con rumbo al territorio mexicano, según detalló la propia agencia en su comunicado.

El subdirector de la ATF, Robert Cekada, subrayó que el tráfico ilegal de armas ha dejado de ser un problema exclusivo de la frontera suroeste para convertirse en una amenaza de alcance nacional.

“Las armas utilizadas para delitos ilegales provienen cada vez más de todos los estados del país”, declaró el funcionario, quien agregó que los agentes de la ATF están atacando de manera agresiva a pandillas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales que trafican ilegalmente con armas de fuego y convierten las calles estadounidenses en zonas de guerra.

La agencia señaló que el objetivo central de este esfuerzo es cortar el acceso a las armas de fuego a actores criminales e identificar, desmantelar y enjuiciar a los traficantes que abastecen a personas ilegales, pandilleros, cárteles de la droga e incluso organizaciones terroristas.

Para lograrlo, la ATF se apoya en herramientas de inteligencia avanzada como el sistema NIBIN, el rastreo de armas de fuego y el análisis de ADN de contacto, en colaboración estrecha con autoridades policiales estatales y locales.

