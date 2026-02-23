Abaten a intruso en residencia de Donald Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió la madrugada del domingo a un hombre armado que ingresó de manera ilegal al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

De acuerdo con autoridades federales y locales, el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando dos agentes detectaron a una persona en la puerta norte de la propiedad. El individuo fue identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años, originario de Carolina del Norte, quien había sido reportado como desaparecido por su familia días antes, según información difundida por medios estadounidenses.

El Dato: En 2024, Trump enfrentó dos intentos de asesinato, incluido uno en su campo de golf en West Palm Beach . El autor de ese incidente fue condenado a cadena perpetua.

El alguacil del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó en conferencia de prensa que al acudir a investigar encontraron al joven con una escopeta y un bidón de gasolina. “Se le ordenó que soltara esos dos equipos que tenía con él. En ese momento dejó el bidón de combustible y levantó la escopeta a una posición de disparo”, relató. Ante esa acción, los agentes “dispararon sus armas para neutralizar la amenaza”.

El hombre fue declarado muerto en el lugar. Ningún elemento de las fuerzas del orden resultó herido. Las autoridades no precisaron si el arma estaba cargada y señalaron que el móvil continúa bajo investigación.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, indicó que el joven ingresó en auto cuando otro vehículo salía del complejo. Tras el incidente, los investigadores hallaron en el automóvil la caja del arma. Por su parte, el FBI asumió la dirección de la pesquisa y solicitó a residentes de la zona revisar cámaras de seguridad que puedan aportar imágenes útiles.

El TIp: El otro atentado fue durante un mitin de campaña en Pensilvania. El pistolero disparó ocho veces antes de ser abatido por un asistente.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró en redes sociales que la agencia está “dedicando todos los recursos necesarios” para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades trabajan en la elaboración de un perfil psicológico del agresor y, hasta el momento, no han determinado una motivación.

El mandatario estadounidense no se encontraba en Florida al momento del tiroteo. Donald Trump pasó el fin de semana en Washington, al igual que la primera dama, Melania Trump.

En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “el Servicio Secreto de Estados Unidos actuó rápida y decisivamente para neutralizar a una persona loca, armada con un arma y un bidón de combustible, que irrumpió en la casa del presidente Trump”. A su vez, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo haber conversado con el magnate tras el suceso y agradeció la actuación de los agentes.

El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia política en el país. En 2024, el republicano sobrevivió a un atentado durante un mitin en Butler, Pensilvania, cuando un disparo rozó su oreja antes de que el atacante fuera abatido. Ese mismo año, un hombre fue detenido tras ocultarse con un rifle semiautomático entre los arbustos de un campo de golf en West Palm Beach mientras el entonces candidato se encontraba en el lugar; posteriormente fue condenado a cadena perpetua.

En el último año también se registraron otros hechos violentos, entre ellos el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y el homicidio de la legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo. Hace cinco días, un hombre armado con una escopeta fue arrestado cerca del Capitolio federal.