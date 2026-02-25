Putin no ha quebrado a Ucrania, dice Zelenski sobre invasión rusa

Al cumplirse cuatro años del inicio de la ofensiva rusa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que Rusia no ha logrado quebrar la resistencia de su país ni alcanzar las metas que se propuso cuando lanzó la invasión el 24 de febrero de 2022. “Tenemos todo el derecho a decir que hemos defendido nuestra independencia y no hemos perdido nuestra condición de Estado”, expresó. Añadió que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no ha ganado esta guerra” ni ha doblegado a la sociedad ucraniana.

Aunque Moscú controla actualmente cerca del 20 por ciento del territorio ucraniano, en el último año sus fuerzas capturaron apenas el 0.79 por ciento, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington. La guerra, sin embargo, ha supuesto un enorme costo humano y material: decenas de miles de muertos, millones de desplazados y ciudades severamente dañadas. Los ataques aéreos rusos han afectado infraestructuras energéticas y de transporte, dejando a civiles sin electricidad ni agua corriente en distintos periodos del conflicto.

20 por ciento de territorio ucraniano ha ganado Rusia

Mientras que en Kiev, más de una docena de altos funcionarios europeos participaron en los actos conmemorativos. Entre ellos figuraron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; así como varios primeros ministros y ministros de Exteriores. La presencia de estas autoridades fue una señal de respaldo político en un momento en que la guerra continúa sin un horizonte claro de resolución.

TE RECOMENDAMOS: Balance anual ante el Capitolio Trump presume logros en migración y política exterior

Zelenski reiteró que su gobierno ya trabaja con las instituciones comunitarias en los detalles de una garantía clave de seguridad vinculada a la adhesión a la Unión Europea. Subrayó que 2027 debe fijarse como una fecha concreta para formalizar el ingreso, con el argumento de impedir que Moscú pueda bloquear durante años el proceso de integración. “Estamos preparados para una vía rápida y para acelerar las reformas”, sostuvo, al insistir en que una Ucrania anclada en la Unión Europea representaría una garantía de estabilidad para todo el continente.

En tanto, las gestiones diplomáticas para un eventual acuerdo de paz, con mediación de Estados Unidos, siguen estancadas. Los desacuerdos giran en torno al futuro del Donbás, región industrial del este que Rusia ocupa en gran parte sin haberla conquistado por completo, y sobre las garantías de seguridad de posguerra que Kiev considera indispensables para disuadir nuevas agresiones. Zelenski invitó al presidente Donald Trump a visitar Ucrania y constatar el impacto del conflicto.

Mientras que desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov reconoció que “no se han logrado todos los objetivos” y confirmó que la campaña militar continuará. No obstante, aseguró que Rusia se mantiene abierta a alcanzar sus metas por medios político-diplomáticos. Moscú insiste en que Ucrania debe renunciar a su aspiración de ingresar en la OTAN, reducir su ejército y aceptar la cesión de amplias franjas territoriales.

Asimismo, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos advirtió que la capacidad rusa para sostener la guerra no muestra signos de debilitamiento y que la amenaza sobre Europa aumenta. A su vez, la ONU aprobó una resolución que reclama un alto al fuego inmediato, completo e incondicional, además de una paz duradera y el intercambio de prisioneros.