Policía de Cuba mata a 4 en embarcación civil estadounidense

Un hombre pesca en la bahía de La Habana frente a la refinería de petróleo Nico López, ayer.

Ayer, un enfrentamiento armado en el mar volvió a colocar en tensión directa a Cuba y Estados Unidos. Cuatro personas murieron y siete resultaron heridas luego de que una lancha con matrícula del estado de Florida fuera interceptada por la Tropa Guardafrontera cubana en aguas territoriales del norte de la isla. El incidente, según las autoridades de La Habana, se produjo después de que la embarcación civil abriera fuego contra la patrulla estatal que intentaba identificarla.

El Ministerio del Interior informó que la nave fue detectada a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino. Una unidad compuesta por cinco efectivos se aproximó para realizar la verificación correspondiente. De acuerdo con la versión oficial, desde la lancha se efectuaron disparos, lo que provocó la respuesta armada de los agentes cubanos. Como resultado del intercambio murieron cuatro tripulantes y seis resultaron heridos; también fue lesionado el comandante de la unidad estatal.

El dato: La crisis energética de Cuba alcanzó nuevos extremos cuando Trump firmó una orden ejecutiva que impondría un arancel a cualquier país que le suministre petróleo.

Las autoridades indicaron que los heridos recibieron atención médica inmediata. En la noche el gobierno de Cuba dijo que los 10 pasajeros del barco eran cubanos armados, residentes en Estados Unidos, que intentaban infiltrarse en la isla y desatar el terrorismo. Agregó que “tienen antecedentes conocidos de actividad criminal y violenta”. Identificó a dos de ellos como Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, quienes son buscados por las autoridades cubanas.

Se identificó a siete de los 10 pasajeros, entre ellos Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. El gobierno cubano afirmó que uno de los cuatro fallecidos era Michel Ortega Casanova. Otros tres aún no han sido identificados.

1 lancha rápida de Estados Unidos cruzó aguas cubanas

INVESTIGACIÓN EN FLORIDA. Mientras tanto, ell fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación en coordinación con agencias estatales y federales para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los ocupantes de la lancha.

El congresista por Florida Carlos Giménez solicitó una indagatoria federal y pidió establecer si entre las víctimas había ciudadanos o residentes legales estadounidenses. En tanto, desde el Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio confirmó que distintas dependencias recopilan información independiente para contrastar la versión difundida por La Habana.

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance indicó que la Casa Blanca fue informada y que el caso se sigue a nivel diplomático. Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado públicamente la identidad de los fallecidos.

La existencia de investigaciones paralelas anticipa un intercambio de información que podría influir en la narrativa oficial de ambos gobiernos. Mientras Washington exige claridad sobre la identidad de las víctimas, La Habana insiste en que actuó en respuesta a una agresión.

6 personas resultaron heridas en el tiroteo de ayer

RECONFIGURACIÓN REGIONAL. Por otra parte, el Departamento del Tesoro estadounidense precisó que se permitirá la exportación o reexportación de gas y determinados productos petroleros hacia entidades del sector privado cubano, siempre que estén destinados a actividades económicas independientes o a fines humanitarios. Las licencias establecen controles sobre uso final y destinatarios.

Detalla el comunicado que no estarán sujetos a este régimen, en particular, las operaciones que impliquen “cualquier individuo o entidad relacionada con el Ejército, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales cubanas”.

El Tip: El principal diplomático de EU dice que el gobierno de Cuba debe hacer un cambio drástico para mejorar la vida de sus ciudadanos.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que millones de barriles de petróleo venezolano fueron comercializados bajo supervisión estadounidense tras la transición política en Caracas. Según explicó, los ingresos derivados de esas ventas están sujetos a condiciones específicas. Esta reorganización del flujo petrolero regional altera el equilibrio energético del Caribe y condiciona el margen de maniobra de La Habana.

En la práctica, el esquema combina presión estructural sobre el aparato estatal cubano con excepciones dirigidas al sector privado emergente, una diferenciación que Washington ha enfatizado en su discurso.

Asimismo, el jefe de la misión estadounidense en La Habana, Mike Hammer, destacó la importancia de apoyar una transición pacífica y rápida en Cuba para que sus habitantes “tengan la oportunidad de vivir en libertad”.

Desde Roma, donde se reunió hoy con un grupo de exiliados cubanos resaltó que “es importantísimo que todos se unan mundialmente, sea el Vaticano, el Gobierno italiano, el pueblo cubano en el exilio, a apoyar una transición que esperemos que se realice pronto y de manera pacífica”.

Asimismo, explicó a EFE que su misión en Italia busca enfatizar que “es necesario que se realice un cambio” para que el pueblo cubano tenga “la oportunidad de vivir en libertad”. En este sentido dijo que mantiene conversaciones con el Vaticano sobre la situación en la isla puesto que “la Iglesia tiene un papel sumamente importante” en Cuba.

En medio de este escenario, Canadá anunció el envío de ayuda humanitaria destinada a sectores vulnerables en Cuba. La asistencia incluye insumos médicos y apoyo logístico canalizado a través de organismos internacionales, con el objetivo de mitigar la escasez de alimentos, medicamentos y combustible que afecta a la población.

Ottawa reiteró que su cooperación mantiene carácter estrictamente humanitario y responde a necesidades sociales urgentes. Canadá ha mantenido históricamente relaciones diplomáticas estables con La Habana, lo que le permite actuar como un actor de apoyo en momentos de crisis.