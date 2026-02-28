Comunidad internacional reacciona al ataque de EU e Israel contra Irán; toman posturas

Comunidad internacional reacciona a ataque de EU contra Irán; en foto: Emmanuel Macron, Anthony Albanese y Gustavo Petro.

Líderes internacionales, dentro y fuera del Medio Oriente, se pronunciaron sobre el ataque que Estados Unidos e Israel lanzaron la madrugada de este sábado contra Irán, ante lo cual, en su mayoría, tomaron posturas a favor o en contra, aunque otros llamaron a la desescalada.

En ese sentido se pronunció el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien, ante el ataque de EU e Israel, exigió que se mantenga el “respeto al derecho internacional”.

Dijo que “la violencia solo trae caos” y llamó a la “desescalada y diálogo” entre las partes.

De la misma forma lo dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ante lo que llamó la “explosión de una guerra” entre EU, Israel e Irán, la cual consideró “peligrosa para todos”.

No obstante, Macron aseguró que es Irán quien debe involucrarse en “negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y balísticos”.

En el mismo sentido se pronunció Irak, cuyo primer ministro Fuad Huseín, aseguró que “la guerra no resuelve los problemas”, sin tomar postura por ningún actor en particular.

Condenan ataque de Estados Unidos contra Irán

Otra buena parte de la comunidad internacional condenó a Estados Unidos por el ataque que lanzó contra Irán, toda vez que, aseguraron sus líderes, la violencia no es la forma de resolver los conflictos.

Así lo expresó el Gobierno de Rusia, país que ha sido aliado estratégico de Irán, y que condenó el ataque como una “violación a los principios y normas del Derecho Internacional”.

La comunidad internacional, incluida la cúpula de Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), deberían dar inmediatamente una valoración objetiva sobre estas acciones irresponsables, destinadas a socavar la paz, la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo Gobierno de Rusia, según declaraciones recogidas por agencias



Mientras que, desde América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “se ha equivocado hoy” con su ataque contra Irán.

El grupo paramilitar Hamás, que sostiene una guerra con Israel desde 2023, condenó el ataque que este país y EU lanzaron contra Irán, y aseguró que éste fue “un ataque directo contra toda la región y contra su seguridad, estabilidad y soberanía”.

Otra parte de la comunidad apoya a EU

No obstante, otra parte de la comunidad internacional se posicionó en favor de Estados Unidos, argumentando que el programa nuclear de Irán representa un riesgo para la seguridad regional e internacional.

Así lo expresó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien celebró la acción de Washington toda vez que, dijo, esta fue para “impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para impedir que Irán siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”.

Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, condenó el contraataque de Irán a la acción de Estados Unidos, y dijo que ésta constituyó una “flagrante violación a la soberanía” de los países donde hay bases estadounidenses, que fueron atacadas.

