¿Dónde está Irán en el mapa? ¿Cuál es su importancia geopolítica?

Irán fue atacado por Estados Unidos e Israel en una operación denominada “Rugido de León” que incluyó misiles y drones.

Mapa de Irán

Irán se encuentra en Asia Occidental en la región de Medio Oriente. El país colinda con Irak, Kuwait, Afganistan, Pakistan, Turkmenista, Azerbaiyán y Turquía.

Si bien los Emiratos Arabes Unidos no colinda con el territorio terrestre, ambos países se encuentran muy cerca y están divididos por mar, Dubai, ciudad de los Emiratos, es aliado de Estados Unidos, por lo que Irán atacó a esta ciudad en respuesta a EU y estos ataques a esta ciudad aumentan las tensiones de que se involucre contra Irán.

Mapa de Irán ı Foto: Google

¿Cuál es la importancia de Irán en el mapa geopolítico?

Irán es un país con una posición estratégica, ya que controla el acceso norte del Estrecho de Ormuz. Este estrecho, de apenas unos 33 km en su punto más angosto, es uno de los cuellos de botella energéticos más críticos del planeta: por él transita alrededor del 20 por ciento del petróleo comercializado por mar y una porción significativa del gas natural licuado (GNL) mundial.

Asimismo, Irán es una potencia energética por derecho propio: posee las cuartas reservas probadas de petróleo del mundo y las segundas de gas natural. Es el tercer productor de gas y un exportador clave, principalmente a China, pese a sanciones, lo que le otorga influencia sobre los mercados energéticos globales.

El programa nuclear iraní amplifica enormemente su relevancia geopolítica. Aunque Teherán insiste en que es pacífico, Israel y Occidente lo perciben como una amenaza existencial, especialmente tras los avances en enriquecimiento de uranio y el desarrollo de misiles balísticos.