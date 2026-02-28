Los VIDEOS del ataque a Irán que lanzó EU e Israel

Así comenzó el ataque de EU e Israel contra Irán

Este 28 de febrero en la madrugada, Estados Unidos e Israel anunciaron que comenzaron un ataque contra Irán.

En un video publicado en su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos confirmó que su país inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, para destruir la industria de misiles y la Marina de la República Islámica.

Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo Donald Trump sobre ataque a Irán



Asimismo, Trump hizo un llamado a los ciudadanos de Irán para que tomen el control de su gobierno.

Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, también emitió un mensaje para agradecer a Estados Unidos que haya iniciado la operación “El Rugido del León” contra Irán.

Videos del ataque a Irán

La madrugada de este sábado comenzaron a circular los videos de los bombardeos a Irán.

En los videos que se puede ver en las redes sociales se puede ver a Irán en caos y alerta, en medio de columnas de humo por los impactos de los misiles, se observa a la gente correr en las calles para resguardarse y evitar que el impacto de la bomba los alcance.

⚡Varios edificios se derrumbaron en la capital iraní, Teherán, incluida una escuela primaria para niñas, en medio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.



⚡Varios edificios se derrumbaron en la capital iraní, Teherán, incluida una escuela primaria para niñas, en medio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

La agencia de noticias iraní IRNA informa de que 36 alumnas murieron tras el ataque

En los primeros reportes se dio a conocer que las primeras explosiones se registraron en Terán, la capital de Irán.

En otra grabación que se difundió de una columna de humo se dio a conocer la residencia en Teherán del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, fue presuntamente bombardeada.

Un clip demuestra que las explosiones se están extendiendo a otras partes del país, pues en la grabación, además de que se ve el humo por la explosión, se pueden escuchar impactantes detonaciones de los bombardeos en Bushehr, al sur de Irán.

❗❗Ataque Israelí- estadounidense contra Bushehr, ciudad en Irán donde se encuentra la planta nuclear

Un impresionante video difundido en redes sociales captó el momento en el que un misil balístico iraní interceptado acaba de caer en una calle de Doha, Qatar, y explotó.

🔴 ÚLTIMA HORA: Un misil balístico iraní interceptado acaba de caer en una calle de Doha, Qatar, y explotó.



pic.twitter.com/bfNe46xJQe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

Asimismo, los bombardeos alcanzaron una escuela primaria en Minab, ciudad den Irán, por lo que se reportó que al menos unos 53 niños y niñas murieron por este ataque que lanzó Estados Unidos e Israel contra Irán.