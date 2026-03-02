Permiso de Circulacion 2026: ¿Cuándo y dónde se debe pagar?

Las personas que sean dueñas de vehículos en Chile no solo deben realizar el pago correspondiente al Permiso de Circulacion 2026, sino que también deben verificar que no cuentan con multas de tránsito para poder continuar con el proceso sin que este sea bloqueado.

Para evitar que el monto a pagar aumente, o que el proceso para el pago del Permiso de Circulacion sea bloqueado, es necesario revisar anticipadamente si se cuenta con adeudos correspondientes a multas de tránsito.

Esta consulta puede realizarse por medio de la página oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, así como en la página del Registro Civil, pues la infracción de una patente incluso podría ocasionar que no se pueda realizar el pago del Permiso de Circulacion.

Permiso de Circulacion 2026 ı Foto: Especial

¿Cuándo y dónde se debe pagar el Permiso de Circulacion 2026?

El Permiso de Circulacion 2026 comenzó a poder pagarse a partir del 1 de febrero, y este periodo de pago es distinto conforme al tipo de vehículo del que se quiera realizar el pago.

Este pago se puede realizar en la dirección de tránsito o en los centros habilitados en cualquier municipalidad Chilena, pero en estos únicamente se puede realizar el pago si es en el mismo municipio en el que se realizó el pago el año anterior.

En caso de querer realizar el pago en otra municipalidad se debe pedir una solicitud de traslado de permiso de circulación que debe contener los datos del propietario y del vehículo.

Para los vehículos particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas, automóviles de alquiler de lujo, automóviles de turiso, automóviles de servicios especiales, station wagos, camionetas, y carros o remolques de hasta 1.750 kilogramos se debe realizar el pago máximo el 31 de marzo.

Pdte. @sebastianpinera anuncia envío de veto sustitutivo que elimina pago de intereses y reajustes de los permisos de circulación pagados post 31 de marzo, y que además permite el pago en dos cuotas. pic.twitter.com/tn8dCbcq7W — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 31, 2020

Los taxis y buses deben realizar el pago del Permiso de Circulacion 2026 máximo el 31 de mayo, mientras que los vehículos de carga, motonetas, bicimotos, tractocamiones, tracto agrícolas o industriales, y máquinas automotrices deben realizar el pago máximo hasta el 30 de septiembre.

Para realizar el pago del Permiso de Circulacion 2026 se requiere contar con la siguiente documentación en caso de que el vehículo ya se encuentre en circulación:

Permiso de circulación anterior

Revisión técnica vigente o certificado de homologación, en caso de que aplique

SOAP vigente, el cual debe cubrir el período del permiso

Padrón / tarjeta de dominio

En caso de que el vehículo sea nuevo, se requiere la siguiente documentación:

Factura de compra con copia

Inscripción en Registro Civil

Certificados asociados

SOAP con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.