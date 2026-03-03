Guerra contra Irán: amenaza de conflicto largo y golpe mayor a abasto de crudo

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió el éxito del operativo militar lanzado contra la República Islámica de Irán, al asegurar que las fuerzas armadas de su país están “machacando” los activos estratégicos del régimen. Sin embargo, el magnate subrayó que el Pentágono aún no ha desplegado su máxima capacidad de fuego. Según Trump, la “gran oleada” de ataques todavía no ha ocurrido, pero advirtió que esta llegará “muy pronto”, marcando una fase de intensificación sin precedentes en el conflicto.

En una entrevista telefónica de nueve minutos concedida a la cadena CNN, el republicano insistió en que la intervención “va muy bien” y que el uso del poderío militar estadounidense es proporcional a la amenaza que representaba el programa de misiles iraní. “Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando”, afirmó. Para é, los ataques iniciales, que se saldaron con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, son apenas el comienzo de una campaña que busca desmantelar por completo la estructura de mando y las capacidades nucleares de Teherán. “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto”, amenazó Donald Trump.

Humo después de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, ayer. ı Foto: Reuters

El Dato: El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase “será aún más severa”.

El mandatario estadounidense también abordó la duración estimada de esta guerra. Aunque durante su campaña de 2024 prometió mantener a Estados Unidos alejado de conflictos prolongados, el lunes admitió que los planes originales podrían modificarse. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados al itinerario previsto”, confesó, sugiriendo que la eficacia de los bombardeos iniciales ha permitido avanzar posiciones. No obstante, más tarde, en un evento en la Casa Blanca, aclaró que “sea cual sea el tiempo, está bien”, planteando formalmente la posibilidad de que la operación supere las cinco semanas.

TE RECOMENDAMOS: Trump anuncia represalia por ataque en Riad Aumenta la tensión en los países de la región

550 iraníes han muerto desde los ataques del sábado

Reacción de Teherán. Mientras tanto, Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor del fallecido Jameneí, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de resistencia. Lariyani aseguró que su país se ha preparado para un conflicto de desgaste, a diferencia de lo que él considera una visión cortoplacista de Washington. “Irán, al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”, dijo el funcionario persa, quien además acusó a al magnate de sacrificar vidas estadounidenses para satisfacer las ambiciones de Israel.

El Tip: EU pidió ayer a sus ciudadanos que abandonen 14 países y territorios de Oriente Medio debido a “graves riesgos”.

Por su parte, Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), dijo que cualquier embarcación que intente desafiar el bloqueo en el Estrecho de Ormuz será atacada. “El estrecho está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la armada regular incendiarán esos barcos”, advirtió Jabari, provocando un aumento inmediato en la volatilidad de los precios del crudo. La estrategia de Teherán busca golpear directamente la economía de los aliados de Washington. Las autoridades iraníes señalaron que el precio del barril alcanzará los 200 dólares en los próximos días. Esta interrupción ya causó que el gas natural suba un 50 por ciento en Europa y un 40 por ciento en Asia, especialmente después de que QatarEnergy detuviera su producción tras ataques a sus instalaciones. En Arabia Saudita, la refinería de Ras Tanura, con capacidad de medio millón de barriles diarios, también fue blanco de drones, aunque sus defensas lograron interceptar la amenaza.

6 soldados estadounidenses perdieron la vida en combate

Divisiones diplomáticas. Por otra parte, Donald Trump expresó su decepción con el primer ministro británico, Keir Starmer, por cuestionar inicialmente la legalidad del uso de la base de Diego García para lanzar ataques. Aunque Starmer autorizó el uso de las instalaciones, Trump consideró que la respuesta fue tardía. Starmer, por su parte, defendió su posición ante la Cámara de los Comunes, con el argumento de que su obligación primordial es velar por los intereses británicos y la seguridad de sus ciudadanos. Mientras tanto, la Media Luna Roja confirmó que los fallecidos en Irán superan los 550, incluyendo a varios ministros y altos mandos militares. El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, denunció que los bombardeos alcanzaron objetivos civiles. El diplomático calificó estas acciones como una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y un ejemplo del dominio de la fuerza sobre los derechos humanos.

EU admite bajas y guerra extendida

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió ayer que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán podrían prolongarse y dejar más bajas militares, en medio de temores de un conflicto regional de mayor alcance.

En su primera conferencia tras la operación Furia Épica, Hegseth afirmó que la ofensiva no es un cambio de régimen, aunque reconoció que “el régimen ha cambiado”. Sostuvo que el objetivo es eliminar la amenaza de misiles balísticos, destruir la Armada iraní y evitar armas nucleares. El presidente Donald Trump defendió la acción al señalar que el programa convencional iraní crecía de forma acelerada.

Por su parte, el general Dan Caine confirmó que las maniobras “llevarán tiempo” y anticipó más pérdidas. Seis soldados han muerto y el Pentágono no detalló las circunstancias. Aunque Washington no ha definido una salida, insistió en que fija los términos del enfrentamiento.

Temor por rehenes de EU detenidos en Irán

› Redacción

Al menos seis ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes están detenidos en Irán, según defensores, en medio de la escalada bélica con Washington y Tel Aviv, lo que eleva el riesgo de que sean usados como rehenes.

Expertos advierten que podrían ser cientos o miles los ciudadanos con doble nacionalidad o tarjeta verde que permanecen en territorio iraní pese a las alertas de viaje. Irán no reconoce la doble ciudadanía, lo que impide protección consular. Una fuente indicó que el Departamento de Estado desconoce cuántos ciudadanos hay en el país.

El humo envuelve una calle tras un ataque en Teherán, Irán, ayer. ı Foto: AP

La Casa Blanca afirmó que Donald Trump busca el regreso seguro de los detenidos y advirtió consecuencias para quienes los utilicen como “peones políticos”. Días antes de los ataques, Marco Rubio designó a Irán como Estado patrocinador de detenciones injustas, medida que podría derivar en restricciones de viaje.

Al menos seis personas están recluidas en la prisión de Evin, conocida por albergar presos políticos. Entre ellas figuran Shahab Dalili, Reza Valizadeh y Kamran Hekmati, todos condenados a 10 años por cargos vinculados a colaboración o espionaje, acusaciones que sus defensores cuestionan. Organizaciones alertan que la acción militar eleva el peligro para los detenidos.

Aumenta la tensión en los países de la región

› Redacción

Donald Trump afirmó que pronto se conocerá la represalia por el ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad y por la muerte de militares en el conflicto con Irán. En entrevista con NewsNation, citada por la periodista Kellie Meyer, dijo que no considera necesario desplegar tropas sobre el terreno.

La sede diplomática fue impactada por dos drones, lo que causó un incendio limitado y daños menores, según Arabia Saudita. Washington ordenó confinamiento para sus ciudadanos en Riad, Yeda y Dhahran, y restringió viajes a instalaciones militares.

85 civiles y 11 militares murieron en las últimas 24 h en Irán

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó ataques contra fuerzas de EU en Dubái y Kuwait. En Irak, la Resistencia Islámica se atribuyó un ataque con drones contra un hotel en Erbil que albergaría tropas de EU.

A su vez, Hezbollah lanzó proyectiles hacia el norte de Israel, lo que derivó en bombardeos de mayor escala en Beirut y el sur de Líbano. Israel movilizó a 100 mil reservistas y advirtió que todas las opciones siguen abiertas.

Un ataque israelí y estadounidense en una estación de policía, ayer. ı Foto: Reuters

Por su parte, Qatar informó que interceptó la mayoría de misiles y drones iraníes dirigidos a su territorio. Australia confirmó un ataque contra la base aérea de Al Minhad, donde se encuentran sus tropas, sin reportar bajas.

Mientras que en Irán, un apagón parcial de internet supera las 48 horas. La organización HRANA reportó al menos 742 civiles muertos desde el 28 de febrero, incluidos 176 niños, cifras no verificadas de forma independiente. La UNESCO denunció que el bombardeo de una escuela primaria, con más de 160 fallecidos, viola el derecho humanitario.

Se dispara petróleo por Guerra de EU-Irán

› Por Cuahutli R. Badillo

Ante el temor de que la guerra entre Estados Unidos e Irán cause disrupciones en la oferta de energéticos, diversos commodities de energía cerraron la sesión con ganancias, mientras que los principales índices bursátiles de Europa y Latinoamérica cayeron y los estadounidenses registraron un alza.

El petróleo WTI cerró la sesión de este lunes en 71 dólares por barril, lo que significó un repunte de 5.94 por ciento y alcanzó por momentos un máximo de 75.33 dólares; por su parte, el Brent finalizó la jornada en 77.55 dólares por barril o 7.04 por ciento más, y llegó hasta los 78.15 dólares.

0.14% retrocedió el precio del Brent dos días antes del conflicto

Asimismo, el gas natural en Estados Unidos se ubicó en 2.97 dólares por millón de BTU, con un alza de 3.74 por ciento y alcanzó un precio de 3.07 dólares por millón de BTU.

Asimismo, el gas natural en Europa terminó la sesión en 43.3 euros por megavatio hora (MWh), con un incremento del 35.49 por ciento y un máximo de 49.14 euros por MWh, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

“Los commodities de energía cerraron la sesión con ganancias generalizadas, presionados por temores de que la guerra entre Estados Unidos e Irán ocasione disrupciones en la oferta global de energéticos. Esto dado que alrededor del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo cruza por el Estrecho de Ormuz, ubicado en el Medio Oriente, mientras que aproximadamente el 20 por ciento del suministro global de gas natural licuado proviene de la planta Ras Laffan en Qatar, que detuvo su producción debido a ataques de drones iraníes”, agregó.

75.3 dpb fue el nivel máximo que alcanzó el WTI, ayer

La analista destacó que la guerra presiona el incremento del precio de los energéticos, pero también el costo de los fletes marítimos, en especial de los que transportan petróleo desde Oriente Medio hacia China.

“De acuerdo con datos de la Bolsa Báltica de Londres, las ganancias diarias en la ruta de referencia se ubicaron en 423.74 mil dólares, desde los 176.36 mil dólares registrados el lunes de la semana pasada, un aumento de 140.27 por ciento”, acotó.

A su vez, el mercado de capitales finalizó la jornada con resultados mixtos, pero se destacó la ganancia del TA 35 de Israel con un incremento de 4.61 por ciento, el mayor desde el 19 de abril de 2020; sin embargo, la sesión de Europa tuvo pérdidas importantes: el STOXX 600 cayó 1.61 por ciento; el DAX alemán, 2.42 por ciento; CAC 40 de Francia, 2.17 por ciento; el FTSE 100 de Londres perdió 1.20 por ciento, según datos de Investing.com.

En Estados Unidos, sólo el Dow Jones cayó 0.15 por ciento, y sumó dos retrocesos seguidos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 0.36 por ciento y el S&P 500 repuntó 0.04 por ciento con ganancias en los sectores de energía, 1.95 por ciento; industrial, 0.98 por ciento; y tecnologías de la información, 0.91 por ciento. De igual forma, el S&P/TSX de Canadá registró una ganancia de 0.59 por ciento.

En México, el S&P BMV IPC finalizó la sesión con una pérdida de 1.15 por ciento para situarse en 70 mil 584.75 puntos y rompió con una racha de cuatro jornadas con ganancias. Las emisoras que registraron contracciones fueron Grupo Carso con 5.97 por ciento; Televisa, 5.25 por ciento; Vesta, 4.90 por ciento; Banregio, 4.79 e Industrias Peñoles, 4.53 por ciento.

Sobre los principales índices latinoamericanos que cayeron fueron el S&P Merval de Argentina con 1.48 por ciento; COLCAP de Colombia, 3.37 por ciento; S&P CLX IPSA de Chile, 3.02 por ciento; no obstante, el Bovespa de Brasil y el S&P Lima General tuvieron incrementos de 0.28 y 0.71 por ciento, respectivamente.

En la jornada de ayer, el Brent cerró en 77.55 dólares por barril y el WTI en 71 billetes verdes por barril. ı Foto: Especial

Sheinbaum descarta incremento del crudo

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que México vaya a enfrentar un impacto en el precio de la gasolina y petróleo, derivado del conflicto desatado en Medio Oriente, el cual ya llevó al bloqueo del estrecho de Ormuz, el cual es utilizado como paso de dicho recurso a escala global.

La mandataria recordó que México cuenta con un esquema que consiste en bajar el Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ante situaciones como la que hoy se enfrenta, para así impedir que el precio de la gasolina se dispare dentro del territorio mexicano.

En este marco, comentó que este mismo lunes sostendrá una reunión, como lo hace cada inicio de semana, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para abordar, entre otros temas, el de la contención al precio del crudo.

“Frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS, para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación… hasta ahora no hay problema con nuestro país”. La Presidenta también destacó que a pesar de la convulsión en el escenario internacional debido a este conflicto, el peso se mantiene estable frente al dólar.

“El peso se mantuvo, se devaluó el dólar. Llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, pues no ha habido problemas”, dijo en su conferencia matutina.