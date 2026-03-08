Elecciones Colombia 8 de marzo: ¿Dónde puedo votar en Bogotá?

Este 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República y tres consultas interpartidistas, y se espera que los habitantes del país asistan a las mesas de votación de su localidad.

Las mesas de votación para las elecciones de este 8 de marzo estarán abiertas desde las 08:00 horas y cerrarán a las 16:00 horas de este domingo en todo el territorio colombiano.

Los votantes deben consultar la mesa de votación que les fue asignada en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde deben ingresar el número de su cédula para conocer esta información.

Elecciones en Bogotá, Colombia 8 de marzo ı Foto: Especial

¿Dónde puedo votar en Bogotá?

En Bogotá se instalarán mil 83 puestos y 18 mil 156 mesas de votación, y se espera que en la capital colombiana 6 millones 101 mil 479 de personas asistan a emitir su voto en las urnas.

Para consultar el puesto de votación que fue asignado a cada habitante de la capital colombiana se puede ingresar a registraduria.gov.co y dar clic en la opción Elecciones 2026, y posteriormente seleccionar Congreso de la República.

En el mapa se puede seleccionar el departamento, municipo y puesto de votación; mientras que en la página eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion se puede insertar el número de cédula de ciudadanía para saber dónde se puede votar.

Elecciones en Bogotá, Colombia 8 de marzo ı Foto: Especial

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil también se puede consultar el lugar de votación en la aplicación móvil aVotar, mediante el chatbot de la Registraduría o en la página web.

¿Ya consultaste tu lugar de votación? 📲



Puedes hacerlo en la app aVotar, en el chatbot de la Registraduría o en nuestra página web.



Infórmate, participa y este domingo 🗓️ 8 de marzo deposita tu voto de confianza en el proceso electoral.#Elecciones2026🗳️… pic.twitter.com/u3HVvGpQfV — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 6, 2026

Voto en Corferias de Bogotá

Solo las personas que tengan su cédula inscrita en una Corferia pueden emitir su voto este 8 de marzo, pues las personas que no cuenten con su cédula inscrita en ese punto no podrán emitir su voto en la Corferia.

Para poder emitir el voto en las Corferias se requiere llevar la cédula original, ubicar la mesa asignada y marcar dentro del recuadro del tarjetón con una X, para posteriormente depositarlo en una urna y pedir el certificado electoral.

Los ciudadanos que no han inscrito su cécula de ciudadanía en otro puesto de votación también pueden emitir su voto en las Corferias, mientras que quienes se encuentren lejos de su puesto asignado no pueden votar en las Corferias.

Las personas que no realizaron su inscripción, que cuentan con su cédula registrada en otro barrio, o quienes buscan un punto de votación más cercano tampoco pueden emitir su voto en las Corferias.

Elecciones en Bogotá, Colombia 8 de marzo ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.