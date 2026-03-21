Trump amaga con desplegar al ICE en aeropuertos para reforzar seguridad ante bloqueo presupuestal

Donald Trump, presidente de EU, amaga con desplegar al ICE en aeropuertos para reforzar seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que evalúa desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de su país ante el estancamiento de un acuerdo en el Congreso que permitiría financiar la seguridad aeroportuaria.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense aseguró que, ante la negativa del lado demócrata de aprobar este acuerdo, el despliegue de los agentes del ICE en los aeropuertos permitirá llevar a cabo “acciones de seguridad como nunca se han visto”.

Nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE llevarán a cabo acciones de seguridad como nunca se han visto, incluyendo el arresto inmediato de los migrantes ilegales que han venido a nuestro país Donald Trump, presidente de EU, en la red social Truth



Donald Trump, presidente de EU. ı Foto: Reuters.

El acuerdo al que se refiere Trump es una iniciativa para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cual incluye a agencias como el mismo ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, ídem).

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Financiar a la TSA permitiría mitigar los estragos del cierre parcial de Gobierno que ha cumplido 36 días, por el cual trabajadores de los aeropuertos se han quedado prácticamente sin sueldo, lo que, a su vez, ha dificultado las labores de seguridad en los mismos.

La falta de presupuesto ha provocado falta de personal de seguridad, así como escasez de personal en otras áreas, lo cual ha provocado largas filas y retrasos en varios aeropuertos.

Aspecto de un aeropuerto estadounidense en Seattle. ı Foto: larazondemexico

No obstante, los demócratas bloquearon el proyecto argumentando que una financiación del DHS, incluyendo al ICE, debe venir acompañada de reformas estrictas en las tácticas de las agencias federales.

Lo anterior siguiendo controversias ocasionadas por el actuar del ICE en estados como Minnesota, donde la actuación de agentes de este cuerpo de seguridad derivó en la muerte de Alex Pretti y Renne Good, en episodios separados.

No obstante, Trump justificó el refuerzo del despliegue de seguridad del ICE en este estado toda vez que, acusó, ha sido “totalmente destruido” por la fuerte presencia de migrantes ilegales, especialmente de Somalia.

[Los migrantes de Somalia], que han destruido, con apoyo del corrupto gobernador, el fiscal y la congresista Ilhan Omar, el alguna vez grandioso estado de Minnesota. Ya quiero ver al ICE en acción en los aeropuertos Donald Trump, presidente de EU, en la red social Truth



El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos discutirá el miércoles el impacto del cierre parcial gubernamental de la TSA, la US Coast Guard y otras agencias dentro del DHS.

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