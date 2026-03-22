Estados Unidos despliega a 4 mil 500 infantes de marina y marineros a Medio Oriente

Estados Unidos estaría enviando unos 4 mil 500 marineros e infantes de marina a Medio Oriente como parte de las acciones militares en la región ante la guerra contra Irán, que entra ya en su cuarta semana, informó The Washington Post.

Al cita a un funcionario israelí, el medio estadounidense reportó que Estados Unidos buscaría tomar control del estrecho de Ormuz y la isla de Kharg, el principal nodo de exportación de petróleo de Irán.

El pasado 20 de marzo, Newsmax informó que Estados Unidos estaba preparando el despliegue de miles de infantes de marina en los buques USS Boxer, USS Portland, USS Comstock, USS Tripoli y, próximamente, el USS New Orleans, según cuatro funcionarios con conocimiento del asunto. Se espera que el USS Rushmore, con base en Japón, se una a los navíos en Medio Oriente.

Anteriormente, la agencia Reuters informó que Estados Unidos estaba enviando más de 2 mil infantes de marina adicionales y tres buques de guerra a la región.

Lo anterior, luego de que Donald Trump afirmó que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar sus objetivos en la guerra, que incluyen debilitar al ejército iraní e impedir que desarrolle un arma nuclear, y que podría reducir su actividad militar.

Trump también calificó de “cobardes” a los aliados de Estados Unidos por negarse a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han estado llevando a cabo ataques contra objetivos en Irán, incluyendo Teherán, con informes de destrucción y víctimas civiles.

Irán está respondiendo con ataques contra territorio israelí, así como contra instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente

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cehr