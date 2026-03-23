Sube a 34 la cifra de muertos tras accidente de un avión militar en Colombia.

La cifra de muertos por el accidente de un avión militar Hércules C-130 al sur de Colombia subió a 34, mientras que la cifra de heridos se colocó en 83, informó el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos.

El accidente, el más catastrófico en la historia reciente de la aviación militar en Colombia, se registró cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en la frontera con Perú.

La aeronave transportaba a 121 personas, cuando se precipitó a tierra después de despegar de un aeropuerto de la selva amazónica, informaron autoridades locales y fuentes del Ejército.

El gobernador del departamento del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, reportó una cifra similar, mientras que dos miembros del Ejército también aseguraron que 34 personas perdieron la vida.

El presidente Gustavo Petro dijo horas antes en su cuenta de X que 83 militares resultaron heridos en el accidente del avión que se precipitó a tierra por causas que investigan las autoridades.

“Aún no se conocen las causas del accidente”, aseguró el mandatario colombiano.

83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

La mayoría de los militares heridos fueron evacuados en aviones al Hospital Militar Central de Bogotá.

La Fuerza Aeroespacial precisó que a bordo del avión, que cumplía una misión de transporte de tropas y de carga, viajaban 11 tripulantes y 110 soldados del Ejército Nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó al despegar de Puerto Leguízamo transportando tropas de la Fuerza Pública y que se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y con una tripulación debidamente cualificada.

“No hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”, aseguró Sánchez al explicar que, debido al incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por los militares detonó.

Con información de Reuters.

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JVR