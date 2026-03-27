¿Confusión? Donald Trump llama ‘Estrecho de Trump’ al ‘Estrecho de Ormuz’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre la guerra que su país mantiene contra Irán. Ahora, el magnate llamó ‘Estrecho de Trump’ al ‘Estrecho de Ormuz’, área importante para el paso del petróleo del mundo.

En el evento FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami, el mandatario estadounidense dijo que su país e Irán mantienen negociaciones para un alto al fuego y lograr la apertura del Estrecho de Ormuz.

“Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el Estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho”, declaró el mandatario.

Donald Trump afirmó que su comentario había sido un “error”, pero añadió que con él “no hay accidentes”.

“No hay accidentes conmigo, no demasiados”, expresó el mandatario de la Unión Americana.

Además, el mandatario de Estados Unidos recordó cómo ordenó renombrar el Golfo de México como el “Golfo de Estados Unidos” poco después de regresar al poder.

Lo anterior ocurrió después de que Trump hasta el hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el Estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien”, añadió Donald Trump.

Donald Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto, que inició el pasado 28 de febrero, cuando falleció el ayatola Alí Jameneí tras un bombardeo de Estados Unidos e Israel.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR