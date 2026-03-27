Donald Trump amplía pausa y endurece presión a Irán

Niño juega en una playa, en medio de las hostilidades entre Israel y Hezbolá, en Tiro, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la ampliación por 10 días de la pausa en los ataques contra instalaciones energéticas iraníes, en un movimiento que mantiene abierta la vía diplomática mientras incrementa la presión sobre Teherán en medio de una guerra que se acerca a su cuarta semana.

“A petición del Gobierno iraní… estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026”, publicó en Truth Social, poco después del cierre de los mercados. Aseguró además que las conversaciones “van muy bien”, pese a lo que calificó como versiones erróneas difundidas por medios.

La prórroga se suma a una serie de aplazamientos desde que Washington fijó un ultimátum inicial para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz.

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10 mil soldados terrestres de EU se sumarán a ofensiva

EL ULTIMÁTUM. El magnate detalló que Teherán solicitó en un inicio una tregua de siete días, pero decidió ampliarla. “Me dijeron muy amablemente… ‘¿Podríamos tener más tiempo?’… y si no hacen lo que tienen que hacer, voy a dejar fuera de servicio sus plantas eléctricas”, afirmó en entrevista con Fox News.

El republicano vinculó la decisión con un gesto iraní en el estrecho de Ormuz. “Pidieron siete, y yo dije: ‘Les voy a dar 10’, porque me dieron barcos”, señaló, en referencia al paso de entre ocho y 10 petroleros como muestra de buena voluntad. Pese a ello, endureció su postura al reiterar que el objetivo es forzar un cambio estratégico en Irán. “Ahora tienen la oportunidad… de abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares”, dijo en la Casa Blanca. “Veremos si quieren hacerlo. Si no, seremos su peor pesadilla. Mientras seguiremos destruyéndolos”.

Asimismo, lanzó un nuevo ultimátum público: “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde… no habrá vuelta atrás”. También rechazó que exista urgencia por alcanzar un acuerdo. “Soy lo opuesto a estar desesperado. No me importa”, afirmó.

15 mil soldados israelíes necesita el país

POSTURA DE TEHERÁN. Desde Irán, la respuesta fue de rechazo a la propuesta estadounidense. Un alto funcionario iraní la calificó como “unilateral e injusta”, aunque confirmó que la diplomacia continúa mediante canales indirectos. La iniciativa fue considerada alineada a los intereses de Washington e Israel.

Al mismo tiempo, el Parlamento iraní evalúa una ley para imponer peajes a los buques que crucen el estrecho, con el objetivo de formalizar su control y generar ingresos por servicios de seguridad. Irán ha mantenido el bloqueo “para sus enemigos”, aunque permite el tránsito de embarcaciones de países aliados.

El Dato: Donald Trump dijo que las empresas de medios de comunicación deberían enfrentar cargos de “traición” por “noticias falsas” sobre la guerra con Irán.

ESCALADA DE OFENSIVA. A su vez, la confrontación militar se ha intensificado. Israel confirmó la muerte de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, incluido el responsable de operaciones navales vinculadas al bloqueo del estrecho de Ormuz, Alireza Tangsiri.

Autoridades estadounidenses señalaron que estos golpes han debilitado la capacidad operativa iraní. Washington presentó una propuesta de 15 puntos para encauzar las negociaciones, que incluye demandas como el desmantelamiento del programa nuclear iraní y restricciones a su capacidad militar. También exigen garantías contra futuros ataques, compensaciones por daños y control de Ormuz.

Alistan golpe final

Por Redacción

ESTADOS UNIDOS prepara distintas opciones de intervención para ejecutar un “golpe final” en la guerra contra Irán, que van desde bombardeos masivos hasta la posible participación de fuerzas terrestres, según reveló Axios con base en fuentes oficiales cercanas a los planes.

Entre las alternativas que evalúa el Departamento de Defensa se encuentran la invasión o bloqueo de la isla de Jarg, principal centro de exportación petrolera iraní, así como operaciones sobre Larak y Abu Musa, enclaves estratégicos para el control del estrecho de Ormuz. También se contempla interceptar o incautar buques y navíos que transportan crudo iraní en esa zona clave para el comercio energético global.

Las opciones militares se analizan antes del plazo de 10 días fijado por el presidente de EU, Donald Trump, quien condicionó la suspensión de ataques a que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras advertir la destrucción de infraestructura energética.

Israel frena ataque a objetivos de Netanyahu

› Redacción

TEL AVIV RETIRÓ ayer de su lista de objetivos al canciller iraní, Abbas Araqchi, y al presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, tras gestiones de Pakistán que derivaron en presión de Washington para evitar un ataque, según una fuente paquistaní citada por Reuters. De acuerdo con la fuente, autoridades de Islamabad advirtieron a Estados Unidos que la eliminación de ambos funcionarios dejaría sin interlocutores a cualquier intento de negociación con Teherán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en febrero pasado. ı Foto: Reuters

En respuesta, Washington habría pedido a Israel abstenerse de ejecutar la operación. “Si también los eliminaban, no habría nadie más con quien hablar”, señaló la fuente. Por su parte, el gobierno israelí, encabezado por Bernjamin Netanyahu, no emitió una postura oficial. El portavoz militar se limitó a afirmar que existe un proceso riguroso antes de cada operación, sin detallar posibles objetivos.