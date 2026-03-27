Redadas migratorias separan familias en EU

AL MENOS 11 MIL MENORES con ciudadanía estadounidense han quedado separados de sus padres por la ola de detenciones migratorias durante los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025, según una investigación de ProPublica. El informe advierte que estas acciones han afectado de forma desproporcionada a familias latinas, con un promedio de más de 50 niños que pierden cada día a uno de sus padres ende arrestos vinculados a operativos migratorios. Además, las madres son deportadas a una tasa cuatro veces mayor que en la administración Trump, mientras que 75 por ciento de los detenidos no cuenta con antecedentes penales graves, lo que evidencia el alcance de las medidas.

El análisis se basa en registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, obtenidos por la Universidad de Washington, que incluyen datos sobre la ciudadanía y el número de hijos menores de cada detenido entre finales de 2021 y mediados de 2025. El recuento sólo contempla arrestos del ICE, no de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino, calificó la situación como un “ataque calculado” contra familias latinas trabajadoras, al denunciar la separación de hogares, la deportación de madres y el impacto directo en menores ciudadanos.