‘Es una lastima’ afirma Trump tras revelación de polémicas fotos del esposo de Kristi Noem

Una nueva polémica pública rodea a la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, luego de que se difundieran en internet imágenes y conversaciones atribuidas a su esposo, Bryon Noem.

De acuerdo con la información disponible, el material incluiría fotografías en las que el empresario aparece utilizando ropa femenina, así como presuntos intercambios de mensajes de carácter íntimo con otras personas a través de plataformas digitales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el Capitolio de Washington, el 3 de marzo. ı Foto: AP

Tras la difusión del caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado al respecto y ofreció una breve reacción. En declaraciones públicas, el mandatario expresó sorpresa por la información y calificó la situación como “una lástima”, sin proporcionar mayores detalles o posicionamientos adicionales.

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En cuanto a la reacción del entorno cercano de Kristi Noem, se ha señalado que la exfuncionaria no habría tenido conocimiento previo de los hechos que ahora circulan públicamente.

Asimismo, se ha mencionado que la familia busca mantener privacidad ante la atención mediática generada por el caso. Hasta ahora, Noem no ha emitido un posicionamiento amplio y directo sobre las filtraciones.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Revelan que Bryon Noem, esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional de la administración Trump, Kristi Noem, llevaría una supuesta “doble vida” digital que incluiría travestismo y el intercambio de mensajes con modelos de fetiches, según una investigación y… pic.twitter.com/1aMR2q1zuw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 31, 2026

El episodio ocurre en un contexto reciente en el que la figura de Noem ya había estado bajo escrutinio público por distintos temas políticos. Si bien este nuevo acontecimiento podría incrementar la presión mediática sobre su imagen, aunque subrayan que se trata de un asunto de carácter personal que, hasta el momento, no ha derivado en acciones legales conocidas.

Mientras tanto, la conversación en redes sociales continúa en aumento, con opiniones divididas sobre la relevancia del caso. Por un lado, se destaca el interés público debido al perfil político involucrado; por otro, surgen cuestionamientos sobre los límites entre la vida privada y el escrutinio público.

La información disponible hasta ahora se basa en contenido difundido en línea y declaraciones públicas, por lo que se espera que en los próximos días se esclarezca con mayor precisión el alcance y la veracidad de los señalamientos.

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MSL