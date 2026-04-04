¿A qué distancia de la Luna está el Artemis 2 HOY 4 de abril?

Representación de la misión Artemis 2 en el micrositio AROW de la NASA.

La misión Artemis 2 representa un hito en la exploración espacial, pues es la primera vez en más de 50 años que se lleva a cabo una expedición humana a la Luna. De ser exitosa, la misión abrirá la puerta a nuevas misiones que, eventualmente, podrían llevar al fin último de permitir el regreso a la superficie del satélite.

Artemis 2 despegó el miércoles 1 de abril y, desde entonces, ha llevado a cabo un recorrido hacia la Luna, sobre el cual el mundo tiene los ojos puestos. Se espera que la nave llegue en un periodo de seis a 10 días, después de lo cual regresará a la Tierra, lo que marcará el éxito de la misión.

Imagen de cuando Orion, parte de la misión Artemis 2, dejó la Tierra. ı Foto: Reuters

El tiempo corre y la comunidad internacional observa con atención la llegada de Artemis 2. ¿Qué tan lejos está hoy y cuánto le falta para llegar a la Luna? Te contamos.

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¿Qué tan lejos está Artemis 2 de la Luna HOY 4 de abril?

Ayer, viernes 3 de abril, Artemis 2 protagonizó una de las noticias más conmovedoras para los fanáticos de la astronomía, pues envió una nueva fotografía de la tierra tomada desde la nave Orion, durante su trayecto a la Luna.

Mientras tanto, la misión Artemis 2 avanza hacia nuestro satélite natural, objetivo que cada día está más cerca, y se prevé que se complete a finales de la próxima semana.

Pero, ¿qué tan lejos está aún? De acuerdo con el micrositio AROW de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), donde se le da seguimiento a la misión Artemis 2, al corte de las 10:00 horas (CDMX) de hoy, 4 de abril, ésta se encuentra a 111 mil 500 millas de la Luna.

Cercanía de la misión Artemis 2 al corte de las 10:00 horas (CDMX) del sábado 4 de abril. ı Foto: Captura de pantalla

Es decir, la nave Orion de la misión Artemis 2 se encuentra a unos 180 mil kilómetros de la Luna. Para darnos una idea, esta distancia es equivalente a unas cuatro vueltas y media a la Tierra.

Artemis 2 se encuentra a unos 180 mil kilómetros de la Luna, al corte de las 10:00 horas (CDMX) del sábado 4 de abril

Pero, mientras tanto, ¿qué ha pasado en Artemis 2, además del envío de la foto de la Tierra? Según el medio especializado Space, la misión ya cruzó el “punto de no retorno”, es decir, la frontera donde la Luna atrae la nave con más fuerza que nuestro propio planeta. Lo anterior es crucial para el avance de la misión.

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