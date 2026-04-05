¿Dónde está la nueva frontera entre Guatemala y El Salvador?

El pasado 1 de abril las autoridades de Guatemala y El Salvador hicieron oficial la apertura de un nuevo paso fronterizo legal, por lo que ahora las personas podrán acceder con maypr facilidad.

Con la apertura de este nuevo paso fronterizo también se facilita el paso legal de vehicular y de mercancía, por lo que ahora se ampliará la diversidad de la actividad e intercambio comercial y el desarrollo sostenible de ambos países.

Este paso permitirá que se tenga un mejor control migratorio y gestión de aduanas, y retribuirá también de manera positiva al turismo en ambas regiones. Para poder realizar el cruce adecuado del nuevo punto fronterizo los menores de edad requieren un pasaporte vigente.

Mientras que las personas mayores de edad únicamente deben presentar el documento de identidad de cada nacionalidad, que son el Documento Único de Identidad (DUI) o el Documento Personal de Identificación (DPI).

Frontera entre Guatemala y El Salvador ı Foto: Reddit

Ubicación del nuevo punto fronterizo entre Guatemala y El Salvador

El nuevo punto fronterizo El Coco se encuentra ubicado en donde se conecta Jerez, Jutiapa con El Salvador; y pese a que este punto de conexión con Chalchuapa, Santa Ana Oeste ya existía, ahora es un paso legal.

Esto quiere decir que ahora el tránsito vehicular entre ambas regiones será legal en un horario de 06:00 a 18:00 horas, lo que representa un avance significativo para ambas regiones.

Con la legalización de este paso migratorio se petende prevenir el tránsito vehicular irregular, facilitar el viaje de familias o grupos turísticos, y ofrecer una alternativa segura para ingresar o salir entre ambos paises.

Cruce fronterizo entre Guatemala y El Salvador ı Foto: Migración y Extranjería de El Salvador

De acuerdo con Migración y Extranjería de El Salvador en las fronteras terrestres se cuenta con el trabajo coordinado de varias instituciones:

Migración y Extranjería : Es la encargada de verificar la documentación de viaje y de realizar el registro de entrada o salida del país, tanto para nacionales como para extranjeros.

Policía Nacional Civil: Brinda seguridad y control vehicular en las fronteras.

Aduanas: Revisa la mercandía y equipaje que ingresa o sale del país.

Ministerio de Agricultura y Ganadería: Verifica los alimentos, plantas y animales que ingresan o salen del país.

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