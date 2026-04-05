¿Quién es Hugo Zuluaga, fundador de la empresa Quipux, que murió en Punta Cana?

El empresario de origen colombiano, Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, falleció el pasado 3 de abril, esto de acuerdo con información dada a conocer por parte de las autoridades de República Dominicana.

Su fallecimiento se habría dado luego de un incidente en playas de Punta Cana, en donde el hombre fue arrastrado por un oleaje mientras se encontraba dentro del mar.

El caso fue reportado alrededor de las 12:40 del mediodía, cuando se alertó sobre un turista que pedía auxilio en la playa del hotel Hard Rock. Zuluaga estaba acompañado por sus dos hijos, de 12 y 14 años, quienes también fueron alcanzados por las olas, aunque lograron ser rescatados con vida.

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Lamentamos profundamente la partida de Hugo Zuluaga, socio fundador y Pte de @Quipux_co



Empresario destacado del sector tecnológico de Antioquia, su visión y liderazgo dejan una huella en la industria. Acompañamos a su familia y equipo en este difícil momento. Paz en su memoria pic.twitter.com/tI8F1jv6bc — Fedesoft Colombia (@FedesoftCol) April 4, 2026

¿Quién es Hugo Zuluaga?

Hugo Zuluaga, de 57 años, fue identificado como un empresario colombiano reconocido por su participación en el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en movilidad, tránsito y transporte en Colombia.

En 1995, fundó Quipux, una empresa enfocada en soluciones para transporte y movilidad, con un modelo de colaboración con instituciones públicas para atender retos urbanos relacionados con tráfico, sanciones y administración vial.

También fue señalado como una de las personas que contribuyeron a la consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), una herramienta relevante en la gestión de tránsito en Colombia.

Zuluaga había ingresado a República Dominicana el 28 de marzo y tenía previsto abandonar el país el 4 de abril. Tras el incidente, fue trasladado a un centro médico privado, donde se confirmó su fallecimiento.

El diagnóstico preliminar atribuyó la causa de muerte a hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento, según el informe médico citado en el caso.

Un hermano me regalo la vida y Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un Papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor Jefe. Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para… pic.twitter.com/CwAp7WnhTD — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) April 3, 2026

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LMCT