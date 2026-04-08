Embajada de México en El Salvador facilitará que los salvadoreños asistan al mundial

Embajada de México en El Salvador facilitará procesos para visa

El cónsul de México en El Salvador, Salvador Barrios, anunció este martes una serie de facilicades y prcesos simplificados para quienes asistirán a la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por medio de un video, estas facilidades incluyen trámites consulares para los participantes oficiales, prensa y aficionados que ya cuenten con su boleto para el Mundial.

Salvador Barrios apuntó que es necesario que las personas acudan con su documentación en orden, misma que puede ser consultada en la página oficial de la Embajada de México en El Salvador.

Cónsul de México en El Salvador, Salvador Barrios ı Foto: Captura de pantalla

Facilidades para los salvadoreños de la Embajada de México

Las facilidades ara que los trámites sean más ágiles para las personas que formen parte de:

Equipos

Medios de comunicación

Árbitros

Voluntariado

Área comercial

En caso de ser participante oficial; es decir equipos, árbitros, medios, broadcast, área comercial y voluntariado, debes enviar la documentación y requisitos al correo visasesa@sre.gob.mx con la leyenda “Mundial México 2026” en el asunto.

Si eres periodista y quieres cubrir el Mundial en méxico desde El Salvador debes contar con acreditación de la FIFA, se debe enviar esta al correo visasesa@sre.gob.mx con el asunto “Importación Medios de Comunicación Mundial”

Partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 ı Foto: FIFA

En caso de no contar con acreditación se debe enviar el pasaporte, la carta del medio de comunicación y cumplir con el requisito de la visa para poder ingresar tu equipo sin pagar impuestos de importación temporal.

Quienes quieran una cita extraordinaria debido a que no cuentan con una cita, deberán enviar su documentación al correo visasesa@sre.gob.mx en el que deberán adjuntar su boleto del Mundial y la documentación completa, colocando como asunto “Mundial México 2026.”

Las personas con residencia permanente o visa de entradas múltiples para Estados Unidos, Canadá, Europa en el espacio Shchengen, Japón, y Reino Unido no requieren la visa mexicana para disfrutar el Mundial.

Documentos para la visa

Los trámites de las visas se realizan de manera presencial con cita previa; misma que puede programarse en la página citas.sre.gob.mx de manera individual e itransferible para cada persona, sin importar si se acude en familia.

Se debe presentar el formulario de solicitud que se encuentra en la página oficial de la embajada debidamente llenado, así como los siguientes documentos:

Formulario de solicitud completo con fotografía a color, tamaño cédula, cuyas medidas deberán ser de 4 cm x 3 cm, con fondo blanco.

Copia de pasaporte.

Documentos requeridos según el tipo de visa por el cual está aplicando

En caso de visa de turismo, se requiere el pasaporte en original y copia legible, y en caso de que el solicitante no es portador de pasaporte salvadoreño, este deberá presentar original y copia del documento que acredite su legal estancia en El Salvador.

También se deben presentar los documentos que acrediten patrimonio, empleo o una cuenta bancaria en la que se cuente con un saldo promedio mensual equivalente a 680 días de salario mínimo en UMAs.

Los tipos de visa que existen son de turismo, para mayores de 65 años, de Estudiante, para ministro de culto o asociados religiosos, para Transportista, por Carta de Invitación/Responsiva, por Residencia Temporal o Permanente, y Reposición de tarjeta de residencia temporal o permanente.

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