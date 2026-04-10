Díaz-Canel niega sobre la dimisión de su cargo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que no renunciará a su cargo durante una entrevista en La Habana con la periodista Kristen Welker, del programa Meet the Press, de NBC News, “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, afirmó, visiblemente molesto ante la pregunta.

El mandatario defendió la soberanía del país y sostuvo que los líderes cubanos no responden a Estados Unidos. “Tenemos un Estado libre e independiente”, dijo, al insistir en que los cargos son elegidos por el pueblo.

Sus declaraciones se producen en medio de la presión de la administración de Donald Trump, quien ha calificado a Cuba como “nación fallida” y ha sugerido un cambio de gobierno. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó el sistema económico cubano y consideró necesario modificar su liderazgo.

TE RECOMENDAMOS: Negociaciones bajo fuego Netanyahu ordena tras ataques iniciar diálogo directo con Líbano

En respuesta a los comentarios de Díaz-Canel, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración Trump está hablando con Cuba, cuyos líderes quieren llegar a un acuerdo y deberían hacerlo, algo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, cree que “sería muy fácil de lograr”.

“Cuba es una nación en decadencia cuyos gobernantes han sufrido un duro revés con la pérdida del apoyo de Venezuela”, declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Asimismo, ambos países han sostenido contactos recientes. Sin embargo, la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, indicó que las conversaciones se mantienen en una fase “muy preliminar”.