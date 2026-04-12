Avioneta aterriza de emergencia en centro de Phoenix, Arizona; reportan tres personas lesionadas

Una avioneta con tres personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en una calle del centro de Phoenix, Arizona, al suroeste de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Phoenix, el aterrizaje de emergencia ocurrió alrededor de las 14:15 horas del domingo cerca de la intersección de la calle 7 y la avenida Missouri.

Tres personas que viajaban a bordo de la aeronave resultaron con lesiones leves y recibieron atención en el lugar, luego de que rechazaron ser trasladadas a un hospital.

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Según las autoridades, ningún vehículo resultó afectado por el accidente, pero la aeronave anfibia Republic RC-3 impactó una tubería de agua.

La la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés) informó que el avión despegó del Aeropuerto Hangar Haciendas, en Laveen, al suroeste de Phoenix. El aterrizaje forzoso se debió a problemas en el motor durante el vuelo.

La matrícula de la aeronave es N6518K, de acuerdo con el sitio Flightradar24.

Un testigo le contó a Fox 10 Phoenix: “Miré a la derecha y pensé: ‘¡Wow! ¿Se va a estrellar ese avión?’. Lo veía caer como en cámara lenta. Y mientras caía, pensé: ‘Aterrizó de maravilla’. Así que pensé: ‘¡Wow, qué increíble que nadie haya resultado herido!’”.

Otra persona dijo: “Corrimos hacia allí y les preguntamos a todos: ‘¿Están todos bien?’. Todos parecían estar perfectamente. De repente, sentí un escalofrío y pensé: ‘Tengo que abrazarlo’. Así que lo abracé. Luego le pregunté: ‘¿Estás bien?’. Y él me respondió: ‘Estoy genial’”.

Three people are OK after a small plane crashed in central Phoenix on Sunday afternoon.



One viewer caught the aftermath on camera.



Fire crews said the plane broke a water main during the crash landing, but that no vehicles or buildings were hit pic.twitter.com/DzByaIf6Pz — American Crime Stories (@AmericanCrime01) April 13, 2026

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cehr